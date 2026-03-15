L’ondata di maltempo prevista tra domenica 15 e lunedì 16 marzo sta spingendo numerosi comuni della provincia di Crotone ad adottare misure straordinarie di protezione civile. La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un messaggio di allertamento che segnala precipitazioni intense, temporali e forti raffiche di vento su gran parte del territorio regionale.

A Cirò Marina l’amministrazione comunale ha predisposto immediatamente le misure previste dal piano comunale di emergenza. Con il decreto sindacale n. 5/2026 è stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), la struttura che coordina le operazioni di monitoraggio e gestione dell’emergenza.

Il COC resterà operativo per tutta la durata dell’allerta, con il coinvolgimento della Polizia Locale, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Il provvedimento è stato adottato alla luce delle previsioni che indicano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da raffiche di vento, attività elettrica e possibili grandinate, con fenomeni più intensi nelle zone collinari e sui rilievi.

Per motivi di sicurezza e per limitare gli spostamenti durante la fase più critica del maltempo, numerosi sindaci della provincia di Crotone hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 16 marzo.

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Oltre a Cirò Marina, hanno adottato lo stesso provvedimento diversi comuni del territorio, tra cui:

Crotone

Cirò

Cirò Marina

Isola Capo Rizzuto

Melissa

Cotronei

Mesoraca

Petilia Policastro

Roccabernarda

San Mauro Marchesato

Cerenzia

Caccuri

Umbriatico

Scandale

In diversi di questi centri sono state inoltre attivate le strutture comunali di protezione civile per il monitoraggio del territorio e il coordinamento degli eventuali interventi.

Secondo il bollettino meteo regionale, dalla tarda mattinata e per le successive 24-36 ore si prevedono:

piogge diffuse e temporali

rovesci di forte intensità

raffiche di vento sostenute

attività elettrica frequente

possibili locali grandinate

Le condizioni più critiche potrebbero registrarsi soprattutto nelle aree interne e collinari, dove l’intensità dei fenomeni potrebbe aumentare.

Le amministrazioni comunali invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi o aree soggette ad allagamenti e seguire gli aggiornamenti diffusi dai canali ufficiali dei Comuni e della Protezione Civile.

Le strutture operative resteranno in costante monitoraggio del territorio fino al termine dell’allerta, pronte a intervenire in caso di emergenze.