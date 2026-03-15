TABELLINO
Serie C Sky Wifi, 32ª giornata: Crotone-Salernitana 0-1
CROTONE: Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli (34’st Guerra); Gallo (26’st Musso), Vinicius, Sandri (16’st Meli); Piovanello (16’st Energe), Gomez, Zunno (34’st Maggio). A disp.: Martino, Paciotti, Armini, Bruno,, Russo, Calvano, Veltri, Marazzotti, Vrenna. All. Longo
SALERNITANA: Donnarumma; Cabianca, Berra, Matino, Villa; Carriero (26’st Quirini), De Boer (1’st Tascone), Gyabuaa; Molina (1’st Longobardi), Achik; Lescano (41’st Ferrari) A disp. : Cevers, Antonucci, Ferraris, Di Vico, Boncori, Barzagli. All. Cosmi
ARBITRO: Ubaldi di Roma 1
MARCATORI: 3’st Achik (S)
AMMONITI: Matino (S), Carriero (S), Quirini (S), Cabianca (S), Gomez (C), Di Pasquale (C), Achik (S), Tascone (S), Donnarumma (S)
Clicca qui per il riassunto della gara: https://www.fccrotone.it/match/crotone-vs-salernitana-2/
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