Il Comune di Cirò Marina si prepara ad affrontare l’ondata di maltempo prevista per le prossime ore. A seguito del messaggio di allertamento meteo con codice arancione diramato dalla Regione Calabria, il sindaco facente funzioni Andrea Aprigliano ha firmato il decreto n. 5/2026 con cui viene attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), struttura incaricata di coordinare le operazioni di protezione civile e di gestione dell’emergenza sul territorio.

L’allerta, comunicata con protocollo n. 214800 del 15 marzo 2026, segnala la possibilità di fenomeni temporaleschi intensi che potrebbero evolvere in nubifragi persistenti, con potenziali conseguenze rilevanti. Non si esclude inoltre il rischio di esondazioni dei corsi d’acqua con bacini idrografici di grandi dimensioni.

Per fronteggiare l’emergenza e garantire il coordinamento degli interventi, il Comune ha disposto l’attivazione del COC presso la sede municipale di Piazza Kennedy, che resterà operativo h24 dalle ore 00.00 del 16 marzo fino alle 24.00 dello stesso giorno, o comunque fino al termine dell’allerta meteo.

Il Centro Operativo Comunale coordinerà le principali funzioni operative previste dal piano di protezione civile, tra cui:

Funzione tecnica e pianificazione , affidata all’architetto Giuseppe Marinello , responsabile dell’Area Lavori Pubblici con delega alla Protezione Civile, con il compito di monitorare il territorio e coordinare eventuali interventi e sopralluoghi;

, affidata all’architetto , responsabile dell’Area Lavori Pubblici con delega alla Protezione Civile, con il compito di monitorare il territorio e coordinare eventuali interventi e sopralluoghi; Funzione sanità e assistenza sociale , coordinata dalla Polizia Locale , guidata dal comandante facente funzioni Salvatore Anania ;

, coordinata dalla , guidata dal comandante facente funzioni ; Funzione volontariato e assistenza alla popolazione , con il coinvolgimento delle associazioni locali di protezione civile;

, con il coinvolgimento delle associazioni locali di protezione civile; Funzione materiali e mezzi , affidata all’architetto Raffaele Cavallaro , per la gestione delle risorse operative;

, affidata all’architetto , per la gestione delle risorse operative; Funzione servizi essenziali , coordinata dall’ingegnere Giulio Cipriotti , incaricato di monitorare il funzionamento delle reti e dei servizi sul territorio;

, coordinata dall’ingegnere , incaricato di monitorare il funzionamento delle reti e dei servizi sul territorio; Funzione viabilità e strutture operative locali , con il coordinamento della Polizia Locale;

, con il coordinamento della Polizia Locale; Funzione informatica, per il supporto tecnico e la gestione dei flussi informativi.

Alle attività operative parteciperanno anche numerose associazioni di volontariato, tra cui Misericordia Cirò Marina, Prociv Krimisa Città di Cirò Marina, Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Crotone, Off Road 4×4 e Gruppo Emergenza Ionio Sicuro ODV.

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Con una seconda ordinanza, la n. 7/2026, l’amministrazione comunale ha disposto misure preventive per la sicurezza della popolazione.

In particolare, per lunedì 16 marzo 2026 è stata ordinata:

la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ;

; la chiusura delle strutture sportive presenti sul territorio comunale;

presenti sul territorio comunale; il divieto di accesso e utilizzo di parchi, parco giochi e villette comunali.

Il provvedimento sarà valido dalle ore 6.00 fino alle 24.00 del 16 marzo, salvo eventuali proroghe legate all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Il Comune ha inoltre comunicato che il COC resterà in costante contatto con Prefettura, forze dell’ordine, vigili del fuoco e associazioni di volontariato, al fine di garantire un monitoraggio continuo della situazione e intervenire tempestivamente in caso di criticità.

L’amministrazione invita infine i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e seguendo gli aggiornamenti ufficiali diffusi dagli organi di protezione civile.