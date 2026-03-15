Crotone: la Polizia di Stato effettua controlli a Isola di Capo Rizzuto e nel Capoluogo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e a Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

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– nr. 601 persone identificate, di cui 157 con precedenti

– nr. 301 veicoli controllati

– nr. 24 posti di controllo

– nr. 2 infrazioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 19 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e aisorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Contestualmente, la Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività di specifica competenza, ha identificato nr. 10persone, di cui nr. 5 con precedenti penali.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 41cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 37 persone e ha controllato nr. 21 veicoli.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 80 persone, di cui nr. 21 positivi, e ha controllato nr. 51 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Isola di Capo Rizzuto nel corso dei quali hanno identificato nr. 207 persone, di cui nr. 71 con precedenti, e hanno controllato nr. 109 veicoli, elevando nr. 2 sanzioni al Codice della Strada.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 207persone, di cui nr. 41 con precedenti, e controllato nr. 120 veicoli, oltre ad effettuare controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale residenti nel comune di Crotone.