La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un avviso di allerta meteo arancione su tutto il territorio regionale per la giornata di lunedì 16 marzo 2026, a causa di un previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Secondo il messaggio di allertamento unificato, l’avviso riguarda criticità idrogeologica e idraulica con possibili temporali intensi, che potrebbero interessare diverse aree della regione con precipitazioni diffuse, rovesci e locali fenomeni temporaleschi anche di forte intensità.

L’allerta, valida dalla mezzanotte fino alle ore 24.00 di lunedì, segnala la possibilità di piogge persistenti, accompagnate da raffiche di vento e mareggiate lungo le coste, con conseguenti rischi legati a frane, allagamenti e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua.

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La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari, prestare attenzione nelle aree più esposte a rischio idrogeologico e seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali diffusi dagli enti competenti.

Nel frattempo, i Comuni e le strutture operative di protezione civile sono stati allertati per monitorare l’evoluzione della situazione meteo e attivare eventuali misure di prevenzione e sicurezza sul territorio.

Le autorità continueranno a seguire l’evoluzione del quadro meteorologico nelle prossime ore.