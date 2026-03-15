𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚 𝐞̀ “𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔”!

Grande orgoglio per la nostra comunità: il 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔”, un premio che valorizza l’impegno concreto nella tutela dell’ambiente e nella riduzione della plastica.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 e 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐄𝐝𝐨𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐭𝐢, che hanno rappresentato con orgoglio la nostra comunità in questo importante momento di riconoscimento.

Un risultato ancora più significativo: 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝟕 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐮𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚 𝐞̀ 𝐥’𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐫𝐨𝐭𝐨𝐧𝐞.

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Questo traguardo è il frutto del lavoro dell’amministrazione, delle iniziative di sensibilizzazione e della collaborazione dei cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere Melissa un luogo più sostenibile.

Continuiamo insieme su questa strada, per un futuro sempre più attento all’ambiente.