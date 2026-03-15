Torre Melissa si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale: la Festa in onore di San Giuseppe con il Palio da Ruga 2026, giunto alla XI edizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici del Palio da Ruga con il patrocinio del Comune di Melissa, animerà il centro storico di Torre Melissa dal 15 al 19 marzo con un ricco programma di appuntamenti religiosi, culturali e folkloristici.

La manifestazione rappresenta un momento di forte identità per la comunità, capace di unire tradizione religiosa, musica popolare, rievocazione storica e gastronomia in un clima di festa che coinvolge residenti e visitatori.

I festeggiamenti prenderanno il via domenica 15 marzo con i tradizionali colpi scuri che annunceranno l’apertura della festa alle ore 7:30. Alle ore 8:00 si terrà la Fiera Mercato di San Giuseppe lungo viale Stazione, appuntamento che richiama ogni anno numerosi visitatori.

Lunedì 16 marzo, alle ore 19:00, è prevista la discesa ufficiale della statua di San Giuseppe dalla nicchia, seguita dalla benedizione dei ruganti e dal brindisi augurale sul sagrato della chiesetta del Carmelo. La serata proseguirà con stornelli e musica popolare insieme al gruppo I Sonaturi di Cantinelle.

Il 17 marzo, giornata dedicata alla solidarietà e all’allegria, si aprirà alle ore 10:00 con il giro musicale nelle case degli ammalati e degli anziani soli a cura degli Zampognari di Acquaformosa. In serata, alle ore 20:00, spazio al Cantabimbo – Palio dei bambini, curato da Franca Russano, con la partecipazione delle scuole di danza Crazy Dance, Melissa Dance e Latin Art Academy. Ospite della serata sarà la conduttrice Larissa Volpentesta, nota al pubblico televisivo della Rai. La serata si concluderà con una crespellata offerta dall’Associazione Amici del Palio.

Mercoledì 18 marzo il centro storico sarà animato fin dal mattino dal passaggio dei Tarantellari dello Stretto, che porteranno musica e tradizione tra le vie del borgo. Nel pomeriggio, alle ore 19:00, partirà dal villaggio Cristoforo Colombo la grande parata storica, con la partecipazione della Confraternita Amici del Palio, dei gruppi storici “Città di Cirò”, “I Giganti Mata e Grifone” di Messina, dei Falconieri dell’Associazione Artigli dell’Aquila di Cassano dello Ionio e dei musicisti Arma Murani di Morano Calabro.

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Durante la serata sarà assegnato il Palio da Ruga tra i rioni partecipanti e, come da tradizione, si terrà l’accensione del fuoco votivo da parte della ruga vincente, seguita dalla distribuzione della tradizionale pasta e ceci.

La festa culminerà giovedì 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe. Alle ore 19:00 fuochi pirotecnici sul mare saluteranno il rientro della statua del santo nella chiesetta.

Il gran finale sarà affidato al concerto in piazza Italia di Antonio Londino, previsto alle ore 21:00, mentre alle ore 23:00 si terrà l’estrazione della lotteria.

Le celebrazioni saranno accompagnate dalla banda musicale Città di Cariati, dalle luminarie artistiche della ditta Carvello di Casabona e dagli spettacoli pirotecnici curati dalla ditta Pirotecnica Celico di Abate Francesco.

Il Palio da Ruga negli anni è diventato uno degli eventi più caratteristici del territorio ionico crotonese, capace di valorizzare il patrimonio culturale e religioso di Torre Melissa. Tra rievocazioni storiche, musica popolare e momenti di condivisione, la festa continua a rappresentare un forte legame con le radici e con la devozione a San Giuseppe, coinvolgendo intere generazioni.

Per cinque giorni il centro storico di Torre Melissa tornerà così a riempirsi di colori, suoni e tradizioni, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica della cultura calabrese.