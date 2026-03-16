Allerta meteo arancione in Calabria: scuole chiuse domani in numerosi comuni del Crotonese

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Calabria. La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un’allerta meteo di livello arancione per la giornata di martedì 17 marzo, con previsione di piogge diffuse, temporali intensi, forti raffiche di vento e possibili grandinate.

Alla luce del bollettino meteo e delle condizioni di rischio previste, diversi sindaci del territorio hanno firmato ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, come misura preventiva per garantire la sicurezza di studenti, personale scolastico e cittadini.

Nel Crotonese resteranno chiusi gli istituti scolastici in numerosi comuni, tra cui Crotone, Cirò Marina, Cirò, Crucoli, Melissa, Strongoli, Cutro e Cariati. L’elenco dei comuni interessati potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore in base alle decisioni delle amministrazioni locali.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Secondo le previsioni meteorologiche, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che potrebbero risultare localmente intensi e accompagnati da raffiche di vento e attività elettrica. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

La perturbazione dovrebbe interessare gran parte della regione nelle prossime ore, con possibili criticità di tipo idrogeologico e idraulico, soprattutto nelle aree maggiormente esposte ai temporali.

Le amministrazioni comunali continueranno a monitorare l’evoluzione del maltempo e non si escludono ulteriori provvedimenti nelle prossime ore.