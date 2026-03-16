Barca a vela in difficoltà nella notte: due velisti soccorsi al largo di Isola Capo Rizzuto

La scorsa notta la Guardia Costiera di Crotone è stata impegnata nel soccorso di due persone a bordo di una barca a vela in difficoltà nelle acque antistanti il comune di Isola Capo Rizzuto.

L’allarme è scattato quando alla sala operativa è giunta la segnalazione di un’imbarcazione con due occupanti, uno dei quali in stato confusionale, che si trovava in difficoltà. Le operazioni si sono svolte in condizioni meteo particolarmente avverse, con mare agitato, forti raffiche di vento e visibilità ridotta.

Immediatamente sul posto sono stati inviati la motovedetta CP 321 e un’autopattuglia via terra, che sono riuscite ad individuare l’unità nei pressi della Spiaggia Grande, a breve distanza dalla riva. Poco dopo, a causa dell’avaria ai motori e delle difficili condizioni del mare, la barca si è arenata a pochi metri dalla battigia.

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Determinante è stato l’intervento del personale della Guardia Costiera giunto via terra: gli operatori sono entrati in acqua per raggiungere i due occupanti dell’imbarcazione, riuscendo a metterli in sicurezza e ad accompagnarli fino a riva.

I due velisti sono stati quindi affidati alle cure del personale sanitario del 118, nel frattempo allertato, per gli accertamenti del caso.