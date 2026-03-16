Prosegue con costante impegno l’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali da parte dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, impegnati quotidianamente in un’azione capillare di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica. Nel corso delle recenti attività di polizia giudiziaria e di controllo del territorio, sviluppate in stretto raccordo con l’Autorità Giudiziaria competente, diretta dal Procuratore della Repubblica, dott. Domenico Guarascio, i Carabinieri hanno portato a termine numerosi interventi operativi che hanno consentito di contrastare diverse forme di illegalità presenti sul territorio provinciale.

L’azione dell’Arma ha interessato in particolare ambiti sensibili quali i reati contro la persona e contro la famiglia, le attività illecite connesse al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti, nonché le condotte fraudolente legate alla percezione indebita di benefici economici pubblici.

Nel complesso, l’attività investigativa e operativa condotta dai militari dell’Arma ha portato all’esecuzione di diversi provvedimenti restrittivi della libertà personale, tra cui due custodie cautelari in carcere, una misura coercitiva degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo elettronico, un ordine di carcerazione per una condanna definitiva in materia di stupefacenti e un deferimento all’Autorità Giudiziaria, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile, a vario titolo, di condotte illecite.

Le condotte illecite in tema di violenza di genere si sono verificatenel territorio di Isola Capo Rizzuto e le relative indagine condotte dalla locale Tenenza hanno permesso di acclarare le responsabilità degli odierni arrestati.

Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela delle vittime di violenza domestica e dei contesti familiari più vulnerabili, ambito nel quale l’Arma dei Carabinieri continua a svolgere un ruolo centrale attraverso interventi tempestivi e mirati, finalizzati a garantire protezione alle vittime e ad interrompere situazioni di grave disagio e pericolo.

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Parallelamente, l’azione di contrasto ai fenomeni legati agli stupefacenti e alle frodi ai danni dello Stato conferma l’impegno costante dell’Arma nel presidio della legalità e nella salvaguardia delle risorse pubbliche, attraverso un’attività investigativa strutturata e capillare.

I risultati conseguiti testimoniano la costante presenza e l’elevato livello di operatività dei Carabinieri sul territorio crotonese, impegnati quotidianamente nel garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini.

L’Arma dei Carabinieri rinnova così il proprio impegno nel presidio del territorio e nella tutela della collettività, continuando ad operare con professionalità, dedizione e spirito di servizio al fianco delle istituzioni e della comunità locale.