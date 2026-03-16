Grande partecipazione al gazebo per il referendum del SÌ a Crotone. Incontro programmatico del gruppo dirigente in vista delle prossime amministrative.

In data 15 Marzo c.m. è stato allestito a Crotone il gazebo informativo dedicato al referendum per il SÌ, un momento di confronto diretto con i cittadini che ha registrato una partecipazione significativa e un clima di grande interesse verso i temi al centro della consultazione.

L’iniziativa rappresenta solo uno dei passaggi di un percorso politico e organizzativo che il movimento sta portando avanti sul territorio con determinazione e spirito di responsabilità.

Già nella giornata precedente all’allestimento del gazebo, infatti, si è svolto un importante incontro programmatico tra i principali rappresentanti territoriali dell’organizzazione. Alla riunione hanno preso parte: Nicola Daniele, segretario provinciale della lega Salvini Premier; Cataldo Calabretta, responsabile per le imminenti elezioni amministrative; Manuel D’Urso, segretario regionale della lega Giovani; Antonella Mungari, segretaria cittadina di Crotone.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi strategici riguardanti il futuro politico e organizzativo sul territorio crotonese. In particolare, si è discusso della programmazione delle prossime elezioni amministrative, avviando un confronto costruttivo sulle prospettive politiche e sulle possibili alleanze.

Dal confronto è emersa una linea condivisa: sostenere la coalizione di centrodestra, partecipando attivamente alla competizione elettorale con una propria lista, espressione diretta del territorio, delle competenze locali e della volontà di rappresentare in modo concreto le istanze dei cittadini.

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La scelta nasce dalla volontà di contribuire in maniera seria e responsabile alla costruzione di un progetto amministrativo credibile per la città di Crotone, fondato su partecipazione, programmazione e presenza costante tra la gente.

Il gazebo di oggi rappresenta dunque non solo un momento di mobilitazione sul referendum, ma anche un segnale chiaro di radicamento politico e organizzativo, che guarda già alle sfide future con spirito unitario, determinazione e visione.

Il lavoro sul territorio continuerà nelle prossime settimane con ulteriori iniziative pubbliche e momenti di confronto con cittadini, associazioni e realtà locali, con l’obiettivo di costruire insieme un progetto forte e concreto per il futuro della città.