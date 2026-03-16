“I Karateka Antonio Tucci e Isabella De Pascali dell’ASD Martial Kroton Ryu brillano al Gran Premio Giovanissimi di ParaKarate ad Amantea (CS)”

Una splendida giornata di sport, impegno e passione si è svolta domenica 15 marzo al Palazzetto dello Sport di Amantea in occasione del Gran Premio Giovanissimi e ParaKarate, organizzato dal Comitato Regionale Calabria della FIJLKAM – Settore Karate, in collaborazione con Accademia Karate Lamezia e Accademia Karate Campora.

Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stato il lavoro del Comitato Regionale, guidato dalla presidente di settore Dott.ssa Viola Zangara, con il supporto del Commissario Tecnico regionale Maestro Luciano Dichiera e di tutto il suo staff tecnico.

Numerosi giovani atleti sono saliti sul tatami dimostrando entusiasmo, determinazione e grande spirito sportivo, regalando momenti di forte emozione a tecnici, famiglie e pubblico presente.

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Tra le società partecipanti anche la ASD Martial Kroton Ryu, che ha preso parte alla manifestazione con due atleti impegnati nella specialità Kata di ParaKarate, una modalità del Karate che favorisce la partecipazione inclusiva nello sport attraverso modalità di gara adattate. La disciplina è incentrata sull’esecuzione del Kata, antica forma del Karate basata su sequenze codificate di tecniche e movimenti, praticata anche da atleti con disabilità motorie, visive o intellettive.

Il ParaKarate rappresenta oggi una realtà in continua crescita a livello internazionale: nel 2015 la World Karate Federation è stata riconosciuta come Federazione Internazionale dall’International Paralympic Committee, a conferma del lavoro svolto nello sviluppo e nella promozione di questa disciplina.

A rappresentare la società pitagorica sono stati Antonio Tucci, cintura marrone della classe Seniores, e Isabella De Pascali, cintura gialla della classe Fanciulli. I due atleti, con disturbo dello spettro autistico, allenati dal Maestro Francesco Bellino e seguiti in gara dal Tecnico Clara Nino, si sono distinti con grande impegno nella prova di Kata, attirando l’attenzione del pubblico e ricevendo calorosi applausi per la determinazione e la qualità della loro esibizione. Antonio ha eseguito il Kata Bassai Dai e Isabella il Kata Pinan Nidan, entrambi appartenenti allo stile Shito Ryu. I due atleti crotonesi hanno conquistato la prestigiosa medaglia d’oro nelle rispettive classi d’età.

La manifestazione ha rappresentato un importante momento di sport e condivisione, capace di esprimere i valori più autentici delle arti marziali: inclusione, rispetto, crescita personale e partecipazione.

La ASD Martial Kroton Ryu desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento ai genitori dei propri atleti per la fiducia e la collaborazione dimostrate nel condividere il percorso sportivo e la partecipazione dei loro figli a questa importante esperienza.

Un ringraziamento va infine a tutti i partecipanti, ai tecnici, agli organizzatori e agli ufficiali di gara che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima giornata di sport.