Cirò Marina, scuole chiuse e parchi vietati per allerta meteo arancione

Il sindaco di Cirò Marina ha firmato un’ordinanza urgente per fronteggiare l’ondata di maltempo prevista nella giornata di martedì 17 marzo. La decisione arriva a seguito del messaggio di allertamento meteo con codice arancione diramato dalla Regione Calabria e dalla Protezione Civile della Regione Calabria.

Secondo il bollettino, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da piogge di forte intensità, raffiche di vento sostenute, locali grandinate e intensa attività elettrica.

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Per motivi di sicurezza e al fine di evitare rischi per studenti, personale scolastico e cittadini, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado dalle ore 6:00 alle ore 24:00 del 17 marzo, salvo eventuali proroghe legate all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

L’ordinanza prevede inoltre la chiusura delle strutture sportive e il divieto di accesso a parchi giochi, parchi pubblici e villette comunali presenti sul territorio di Cirò Marina.

Il provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 267/2000 per ragioni di tutela della sicurezza pubblica, è stato trasmesso alle autorità scolastiche, alle associazioni sportive, alla Protezione civile comunale e alla Polizia locale. L’ordinanza è stata inoltre inviata alla Prefettura di Crotone e al comando dei Carabinieri di Cirò Marina.

Il Comune si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nelle prossime ore in base all’evoluzione dell’allerta meteo.