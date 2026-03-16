Maltempo in arrivo sulla Calabria: piogge intense, vento forte e temporali

La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato per il 17 marzo un avviso di criticità meteo marino–costiera che interessa diverse aree della Calabria. Secondo il bollettino ufficiale, nelle prossime ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni potrebbero essere localmente intensi e accompagnati da raffiche di vento sostenute, attività elettrica e possibili grandinate. La situazione meteo, spiegano dal Dipartimento regionale, richiede particolare attenzione soprattutto nelle zone costiere e nei territori maggiormente esposti ai fenomeni temporaleschi.

La mappa di criticità diffusa dalla Protezione Civile evidenzia diverse aree della regione in stato di allerta gialla e arancione per rischio idrogeologico, idraulico e temporali. Le condizioni di instabilità potrebbero provocare disagi alla circolazione, allagamenti localizzati e criticità nei corsi d’acqua minori.

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La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, soprattutto negli spostamenti durante le fasi più intense del maltempo, raccomandando di evitare zone soggette ad allagamenti, sottopassi e corsi d’acqua.

Il Dipartimento continuerà a monitorare l’evoluzione della perturbazione e invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali sui canali istituzionali.