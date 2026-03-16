Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Mesoraca, dove una frana ha interessato un tratto di via San Marco, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e l’evacuazione precauzionale di alcune abitazioni.

L’allarme è scattato intorno alle 15:00, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, proveniente dal distaccamento di Petilia Policastro. L’intervento è stato attivato a seguito dello smottamento che ha interessato il versante adiacente alla strada.

Sul luogo dell’evento sono presenti anche il funzionario dei Vigili del Fuoco di Crotone, i Carabinieri, i volontari della Protezione Civile e il sindaco del Comune di Mesoraca, impegnati nel coordinamento delle operazioni di sicurezza e di monitoraggio dell’area.

A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione delle abitazioni situate nelle immediate vicinanze della frana, mentre i tecnici stanno effettuando le verifiche necessarie per valutare la stabilità del versante interessato dallo smottamento e accertare eventuali ulteriori rischi.

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Nel frattempo, la viabilità nel tratto interessato è stata interrotta, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di controllo e messa in sicurezza dell’area.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, anche in relazione alle condizioni meteorologiche delle ultime ore che hanno interessato l’area, mentre proseguono le verifiche tecniche sul movimento franoso.