A poche ore dai funerali del nostro concittadino Francesco, un ragazzo di 36 anni morto di tumore che lascia la moglie e due bambini di cui uno appena nato sento la necessità di interrogarmi come sindaco e di fare delle domande alle istituzioni provinciali e regionali senza speculare e soprattutto senza dare la colpa ai medici che quotidianamente tra mille difficoltà cercano di dare risposte. Mi piacerebbe soltanto che si aprisse una discussione per approfondire una tematica molto delicata e che in modo trasversale colpisce tutti. Ormai diciamo che l’incidenza tumorale negli ultimi anni ha raggiunto dei livelli esponenziali sul nostro territorio.

Ma è davvero così? I numeri dei nostri malati oncologici sono al di sopra della media, oppure siamo allineati a quanto accade a livello nazionale?Esiste nella nostra provincia un registro tumori aggiornato? Quali sono le patologie con le percentuali più alte? Quali iniziative sono state prese in merito? Sappiamo che lo stile di vita incide nella misura almeno del 30% sulla diffusione di alcuni tipi di tumore. Se questo è certificato siamo in grado di promuovere delle politiche che vadano a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una sana alimentazione, una regolare attività fisica, i danni del fumo e su tutto ciò che migliora la qualità della vita per influire su quel 30%?

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Ma prima di arrivare a questo chiedo pubblicamente da sindaco di una comunità fortemente provata dai continui lutti per malattie oncologiche, di conoscere i dati del registro tumori e di conoscere le iniziative e i percorsi sanitari che le istituzioni preposte hanno adottato a seguito dell’analisi di questi dati, qual è l’adesione nel territorio ai programmi di screening e come vengono promossi per poter intervenire sulle modalità per migliorare l’adesione. Isola e tutto il crotonese non possono solo versare lacrime, ma hanno diritto ad una sanità giusta che li tuteli. Il popolo attende risposte.

Il Sindaco

Maria Grazia Vittimberga