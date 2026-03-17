Vittoria pesante e di grande carattere per il Città di Cirò Marina, che nella 23ª giornata del campionato di Prima Categoria conquista tre punti fondamentali sul campo del San Mauro Marchesato, imponendosi per 1-0 al termine di una gara combattuta e intensa.

A decidere l’incontro è la rete di Aloisio, arrivata al 43’ del primo tempo, proprio quando la partita sembrava avviarsi verso l’intervallo sullo 0-0. Un gol pesante, sia per il momento in cui è arrivato sia per l’economia della gara, che ha poi visto gli ospiti difendere con ordine e determinazione il vantaggio.

Il Città di Cirò Marina, guidato da mister Lamberti, ha mostrato compattezza e organizzazione, riuscendo a contenere i tentativi dei padroni di casa nella ripresa. Importanti anche le scelte dalla panchina, con gli ingressi di Parisi, Allò e Porti che hanno contribuito a mantenere equilibrio e freschezza nella fase finale del match.

Non sono mancati i momenti di tensione, testimoniati dai diversi cartellini gialli estratti dal direttore di gara: ammoniti Falzetta, Dell’Aquila, Affatato e lo stesso mister Lamberti.

Il tabellino

Città di Cirò Marina: Dell’Aquila; Ferro (44’ st Porti), Lamberti S. Jr, Affatato, De Leo, Lamberti S. (C), Foresta (28’ st Parisi), Falzetta, Senatore, Mane (47’ st Allò), Aloisio.

Allenatore: Lamberti

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Marcatori: Aloisio 43’ pt

Ammoniti: Falzetta, Dell’Aquila, Affatato, mister Lamberti

Tre punti che permettono al Città di Cirò Marina di proseguire il proprio cammino con fiducia e ambizione, confermando solidità difensiva e capacità di colpire nei momenti chiave della partita.