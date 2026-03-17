Negli ultimi anni, la crescente presenza di cinghiali nei contesti urbani – inclusa la città di Crotone – rappresenta un caso di disequilibrio socio-ecologico derivante dall’interazione tra dinamiche di popolazione della specie e gestione antropica del territorio. I recenti avvistamenti nel centro cittadino confermano la stabilizzazione del fenomeno anche in ambito urbano, coerentemente con quanto descritto in letteratura in termini di espansione e adattamento della specie.

Come Circolo per l’Ambiente Ibis ODV riteniamo necessario inquadrare il problema su basi scientifiche. Il cinghiale (Sus scrofa) è una specie ad elevata plasticità ecologica, caratterizzata da alta capacità riproduttiva, comportamento opportunista e notevole adattabilità. In Italia, la sua espansione è stata favorita da una combinazione di fattori: tra questi, le immissioni a scopo venatorio avvenute soprattutto tra gli anni ’80 e ’90, in alcuni casi con esemplari di origine centro-europea o ibridi, selezionati per maggiore prolificità, hanno contribuito ad aumentare il potenziale demografico delle popolazioni.

A tali dinamiche si sono sommati cambiamenti nell’uso del suolo – abbandono delle aree rurali, incremento delle superfici forestali – e la riduzione dei predatori naturali, in particolare del lupo, con conseguente diminuzione della pressione di regolazione biologica. Parallelamente, la disponibilità di risorse trofiche in ambito urbano e periurbano ha favorito processi di sinantropizzazione, rendendo le città ambienti idonei alla frequentazione stabile della specie.

Dal punto di vista normativo, la fauna selvatica è definita patrimonio indisponibile dello Stato, ma la competenza gestionale è attribuita alle Regioni, responsabili della pianificazione e dell’attuazione dei piani di controllo. Le Province o enti delegati curano l’esecuzione degli interventi, mentre i Carabinieri Forestali intervengono nelle situazioni di emergenza. La responsabilità per i danni causati dalla fauna è attribuita all’ente gestore, individuato nella Regione.

L’evidenza scientifica mostra come il controllo basato esclusivamente sul prelievo venatorio non sia sufficiente a contenere la crescita della popolazione. È necessario adottare approcci integrati, basati su monitoraggio quantitativo, modelli gestionali adattativi e interventi selettivi mirati. In questo contesto, anche i comportamenti umani incidono significativamente: la disponibilità di cibo accessibile e pratiche scorrette favoriscono l’insediamento della specie in ambito urbano.

Dal punto di vista della sicurezza, è fondamentale adottare comportamenti corretti in caso di incontro con un cinghiale. È necessario mantenere una distanza di sicurezza ed evitare qualsiasi forma di interazione. Non bisogna correre né compiere movimenti bruschi, per non innescare reazioni difensive o di inseguimento; è invece opportuno arretrare lentamente senza voltare le spalle all’animale. È fondamentale non fornire cibo e non tentare di avvicinarsi, anche in presenza di esemplari apparentemente tranquilli. Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di cuccioli, situazione in cui le femmine possono manifestare comportamenti aggressivi a scopo difensivo. I cani devono essere tenuti al guinzaglio, poiché possono provocare reazioni imprevedibili. In caso di comportamento minaccioso è necessario cercare riparo in un luogo sicuro e contattare le autorità competenti.

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Le strategie di gestione più efficaci prevedono il monitoraggio sistematico delle popolazioni, il controllo numerico selettivo pianificato, la riduzione delle risorse trofiche mediante una gestione rigorosa dei rifiuti e interventi sulle aree di interfaccia urbano-rurale. A ciò si affianca il ripristino degli equilibri ecologici, anche attraverso la tutela dei predatori naturali, e il rafforzamento delle attività di informazione e prevenzione.

L’attuale situazione a Crotone non rappresenta quindi un’anomalia, ma l’esito di dinamiche ecologiche e gestionali note. Affrontarla richiede un approccio sistemico, fondato su evidenze scientifiche e su una chiara assunzione di responsabilità istituzionale, al fine di garantire sicurezza pubblica, tutela degli ecosistemi e gestione sostenibile della fauna selvatica.