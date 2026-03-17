Negli ultimi anni, la crescente presenza di cinghiali nei contesti urbani – inclusa la città di Crotone – rappresenta un caso di disequilibrio socio-ecologico derivante dall’interazione tra dinamiche di popolazione della specie e gestione antropica del territorio. I recenti avvistamenti nel centro cittadino confermano la stabilizzazione del fenomeno anche in ambito urbano, coerentemente con quanto descritto in letteratura in termini di espansione e adattamento della specie.
Come Circolo per l’Ambiente Ibis ODV riteniamo necessario inquadrare il problema su basi scientifiche. Il cinghiale (Sus scrofa) è una specie ad elevata plasticità ecologica, caratterizzata da alta capacità riproduttiva, comportamento opportunista e notevole adattabilità. In Italia, la sua espansione è stata favorita da una combinazione di fattori: tra questi, le immissioni a scopo venatorio avvenute soprattutto tra gli anni ’80 e ’90, in alcuni casi con esemplari di origine centro-europea o ibridi, selezionati per maggiore prolificità, hanno contribuito ad aumentare il potenziale demografico delle popolazioni.
A tali dinamiche si sono sommati cambiamenti nell’uso del suolo – abbandono delle aree rurali, incremento delle superfici forestali – e la riduzione dei predatori naturali, in particolare del lupo, con conseguente diminuzione della pressione di regolazione biologica. Parallelamente, la disponibilità di risorse trofiche in ambito urbano e periurbano ha favorito processi di sinantropizzazione, rendendo le città ambienti idonei alla frequentazione stabile della specie.
Dal punto di vista normativo, la fauna selvatica è definita patrimonio indisponibile dello Stato, ma la competenza gestionale è attribuita alle Regioni, responsabili della pianificazione e dell’attuazione dei piani di controllo. Le Province o enti delegati curano l’esecuzione degli interventi, mentre i Carabinieri Forestali intervengono nelle situazioni di emergenza. La responsabilità per i danni causati dalla fauna è attribuita all’ente gestore, individuato nella Regione.
L’evidenza scientifica mostra come il controllo basato esclusivamente sul prelievo venatorio non sia sufficiente a contenere la crescita della popolazione. È necessario adottare approcci integrati, basati su monitoraggio quantitativo, modelli gestionali adattativi e interventi selettivi mirati. In questo contesto, anche i comportamenti umani incidono significativamente: la disponibilità di cibo accessibile e pratiche scorrette favoriscono l’insediamento della specie in ambito urbano.
Dal punto di vista della sicurezza, è fondamentale adottare comportamenti corretti in caso di incontro con un cinghiale. È necessario mantenere una distanza di sicurezza ed evitare qualsiasi forma di interazione. Non bisogna correre né compiere movimenti bruschi, per non innescare reazioni difensive o di inseguimento; è invece opportuno arretrare lentamente senza voltare le spalle all’animale. È fondamentale non fornire cibo e non tentare di avvicinarsi, anche in presenza di esemplari apparentemente tranquilli. Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di cuccioli, situazione in cui le femmine possono manifestare comportamenti aggressivi a scopo difensivo. I cani devono essere tenuti al guinzaglio, poiché possono provocare reazioni imprevedibili. In caso di comportamento minaccioso è necessario cercare riparo in un luogo sicuro e contattare le autorità competenti.
Le strategie di gestione più efficaci prevedono il monitoraggio sistematico delle popolazioni, il controllo numerico selettivo pianificato, la riduzione delle risorse trofiche mediante una gestione rigorosa dei rifiuti e interventi sulle aree di interfaccia urbano-rurale. A ciò si affianca il ripristino degli equilibri ecologici, anche attraverso la tutela dei predatori naturali, e il rafforzamento delle attività di informazione e prevenzione.
L’attuale situazione a Crotone non rappresenta quindi un’anomalia, ma l’esito di dinamiche ecologiche e gestionali note. Affrontarla richiede un approccio sistemico, fondato su evidenze scientifiche e su una chiara assunzione di responsabilità istituzionale, al fine di garantire sicurezza pubblica, tutela degli ecosistemi e gestione sostenibile della fauna selvatica.
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