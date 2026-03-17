Cirò Marina si conferma ancora una volta terra di eccellenze gastronomiche con la nascita di un nuovo progetto dedicato alla valorizzazione dei sapori autentici del territorio: “Le Bontà di Calabria”, un’iniziativa che punta a portare sulle tavole italiane – e non solo – uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione locale, la celebre Sardella Crucolese.

Un prodotto simbolo della cultura culinaria calabrese, realizzato seguendo fedelmente la ricetta originaria di Crucoli, piccolo borgo dell’alto ionio crotonese noto proprio per questa specialità unica. Alla base della preparazione pochi ingredienti selezionati, ma dal carattere deciso: sardine fresche, peperoncino di qualità e finocchietto selvatico, sapientemente lavorati per ottenere un gusto intenso e inconfondibile.

Il progetto “Le Bontà di Calabria” nasce con un obiettivo chiaro: preservare e diffondere le tradizioni gastronomiche calabresi, mantenendo al centro la lavorazione artigianale e il rispetto delle ricette tramandate nel tempo. Ogni vasetto di sardella rappresenta infatti un piccolo concentrato di storia, cultura e identità territoriale.

«Vogliamo raccontare la Calabria attraverso i suoi sapori più autentici» – è il messaggio che accompagna il lancio dell’iniziativa – «portando sulle tavole un prodotto che racchiude passione, tradizione e qualità».

L’attenzione alla materia prima e alla lavorazione artigianale si traduce in un prodotto capace di esaltare i piatti più semplici: dalla classica bruschetta al pane casereccio, fino ad abbinamenti più creativi, la sardella si conferma un ingrediente versatile e ricco di personalità.

Quello di “Le Bontà di Calabria” è solo l’inizio di un percorso che promette di crescere nel tempo, ampliando l’offerta con altri prodotti tipici e rafforzando il legame con il territorio di origine.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Un’iniziativa che non è solo imprenditoriale, ma anche culturale, perché contribuisce a valorizzare le eccellenze locali e a promuovere l’identità enogastronomica della Calabria nel panorama nazionale.

Da Cirò Marina, dunque, parte un nuovo viaggio fatto di sapori, tradizioni e passione. Un viaggio che invita tutti a riscoprire il gusto autentico della Calabria, un vasetto alla volta.