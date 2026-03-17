L’Agricoltura del Crotonese vola verso il Futuro: Innovazione e Tecnologia in campo.

Si terrà venerdì 20 marzo, alle ore 15:00, presso l’Azienda Agricola Fratelli Caratozzolo, l’evento dal titolo “L’Agricoltura del Crotonese vola verso il Futuro”. Un appuntamento strategico per il settore primario locale, volto a presentare le nuove frontiere tecnologiche che stanno rivoluzionando il lavoro nei campi. L’iniziativa è promossa dal GAL Kroton, in stretta sinergia con partner d’eccellenza: l’ITS Pinta, la società CSDA e la startup innovativa PlantVoice.L’obiettivo dell’incontro è mostrare concretamente come l’evoluzione agricola passi attraverso la digitalizzazione e l’agricoltura di precisione. Durante la giornata verranno illustrate le potenzialità nonché vedere in azione:

Droni agricoli quali l’Agras T25 : per il monitoraggio delle colture e l’ottimizzazione dei trattamenti.

Sensori avanzati: per l’analisi del suolo e dello stato di salute delle piante in tempo reale.

L’integrazione tra formazione (ITS Pinta), consulenza strategica (SCDA) e innovazione tecnologica (Plant Voice), sotto la regia del GAL Kroton, punta a fornire alle aziende agricole del territorio gli strumenti necessari per restare competitive su un mercato globale sempre più esigente. Per gli organizzatori “non si tratta solo di modernizzazione, ma di una vera e propria transizione culturale. Portare la tecnologia in campo significa garantire un futuro più sostenibile e redditizio alle nostre eccellenze locali.”