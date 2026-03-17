Nei giorni scorsi nella bellissima location di Mesoraca si è svolto il primo corso di formazione di coauditori a nocivi ed opportunisti, autorizzato dall’ISPRA e dalla Regione Calabria, giusto protocollo n 159197 del 25/02/2026, organizzato dalla Libera Caccia Provinciale Crotonese in collaborazione con la segreteria Regionale e la segreteria Comunale di Mesoraca, su 2 week end.
Tanti i cacciatori interessati a tale corso e tanta la voglia di formazione a tali speci venabili.
Ottima l’esposizione dei docenti del corso e tanta la correttezza dei discenti al corso.
Il Presidente della Sezione Provinciale ANLC di KR, l’arch. Vincenzo Renda, ringrazia tutti i discenti ed il gruppo docente, l’amministrazione Comunale di Mesoraca nella persona del sindaco dr Annibale Parise per aver messo a disposizione 2 sale per lo svolgimento dei corsi, il Presidente della sezione Comunale di Mesoraca Francesco Renda ed il suo staff.
Al corso presenti cacciatori appartenenti ad altre associazioni che hanno apprezzato con tanto piacere lo svolgimento del corso e che la Libera Caccia ha trattato tutti allo stesso modo senza nessuna preferenza per il colore associativo, in quanto la caccia deve aggregare e non distruggere la passione che ci unisce.
Un ringraziamento va anche all’Avv. Francesco PORTO, Presidente Regionale della Libera Caccia Calabria ed a l’ufficio caccia della Cittadella Regionale Calabrese.
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