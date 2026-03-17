Nei giorni scorsi nella bellissima location di Mesoraca si è svolto il primo corso di formazione di coauditori a nocivi ed opportunisti, autorizzato dall’ISPRA e dalla Regione Calabria, giusto protocollo n 159197 del 25/02/2026, organizzato dalla Libera Caccia Provinciale Crotonese in collaborazione con la segreteria Regionale e la segreteria Comunale di Mesoraca, su 2 week end.

Tanti i cacciatori interessati a tale corso e tanta la voglia di formazione a tali speci venabili.

Ottima l’esposizione dei docenti del corso e tanta la correttezza dei discenti al corso.

Il Presidente della Sezione Provinciale ANLC di KR, l’arch. Vincenzo Renda, ringrazia tutti i discenti ed il gruppo docente, l’amministrazione Comunale di Mesoraca nella persona del sindaco dr Annibale Parise per aver messo a disposizione 2 sale per lo svolgimento dei corsi, il Presidente della sezione Comunale di Mesoraca Francesco Renda ed il suo staff.

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Al corso presenti cacciatori appartenenti ad altre associazioni che hanno apprezzato con tanto piacere lo svolgimento del corso e che la Libera Caccia ha trattato tutti allo stesso modo senza nessuna preferenza per il colore associativo, in quanto la caccia deve aggregare e non distruggere la passione che ci unisce.

Un ringraziamento va anche all’Avv. Francesco PORTO, Presidente Regionale della Libera Caccia Calabria ed a l’ufficio caccia della Cittadella Regionale Calabrese.