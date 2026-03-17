Petilia Policastro, aggiudicata gara per la riqualificazione dell’immobile Aurora–Madia

In data 12 marzo 2026 è stata ufficialmente aggiudicata la gara d’appalto per l’intervento di messa in sicurezza, riqualificazione e completamento dell’immobile Aurora–Madia, finalizzato alla sua fruibilità come teatro–cinema al servizio del territorio dell’Alto Marchesato, nel Comune di Petilia Policastro.

L’appalto è stato aggiudicato all’impresa CO.GE. S.r.l. per un importo complessivo pari a 2.197.071,96 euro.

L’intervento è finanziato nell’ambito del CIS Calabria – “Svelare Bellezza”, programma inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto consentirà il recupero e il completamento della struttura esistente, attraverso interventi edilizi e l’allestimento degli arredi necessari, con l’obiettivo di restituire alla comunità un edificio pienamente agibile e funzionale per attività culturali e di spettacolo.

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Il progetto prevede una serie articolata di interventi strutturali e impiantistici, tra cui:

consolidamento delle strutture portanti del foyer;

riqualificazione e riorganizzazione dell’area camerini;

realizzazione della copertura;

realizzazione di pareti in muratura portante all’interno della sala;

sistemazione e completamento della sala;

adeguamento e sistemazione del livello del palcoscenico;

realizzazione dell’impianto elettrico;

realizzazione dell’impianto termico;

realizzazione degli impianti idrico e di scarico;

realizzazione dell’impianto idrico antincendio;

installazione dell’impianto di rilevazione incendi;

realizzazione di murature e pareti divisorie;

lavori di completamento, tra cui intonaci, rivestimenti e pavimentazioni;

installazione di infissi;

fornitura e installazione degli arredi.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal Presidente della Provincia, Fabio Manica, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla struttura provinciale.

“Siamo particolarmente soddisfatti per l’aggiudicazione di questo importante intervento che consentirà di restituire al territorio dell’Alto Marchesato una struttura culturale attesa da tempo. Il recupero dell’immobile Aurora–Madia rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione culturale e sociale della comunità di Petilia Policastro e dell’intero comprensorio”.

Il Presidente ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia, che ha seguito l’iter della procedura.

“Desidero ringraziare la Stazione Unica Appaltante per il lavoro svolto con professionalità e puntualità. L’attività della SUA continua a rappresentare uno strumento fondamentale per garantire efficienza, trasparenza e qualità nelle procedure di gara a supporto degli enti del territorio”.