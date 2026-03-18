In data 15 marzo 2026 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 alla presenza del delegato FIS Calabria Francesco Perri si è tenuto, presso il “Palascherma” di Lamezia Terme (CZ), sede del Circolo Scherma Lametino Arpaia ASD, l’ allenamento CAF, aperto agli atleti della categoria “Assoluti”. Il M° Paolo Bruno, Referente CAF, ha effettuato le convocazioni degli atleti sulla base del Ranking “Assoluti”, garantendo anche la presenza di alcuni atleti per società fra cui, su proposta del M° Raffaele Perri, gli atleti Emanuel Lo Iacono e Priscilla Panunzio della sezione Scherma AKC Crotone. Ad accompagnare i due Atleti il M° Enzo Migliarese Presidente della storica accademia e Luigi Migliarese Referente Scherma AKC che hanno assistito a tutte le fasi della giornata schermistica.

La sigla CAF dice in una nota – Luigi Migliarese, Caposezione scherma AKC Crotone nonché neo Delegato Provinciale KR, nell’ambito della scherma si riferisce ai Centri di Allenamento Federale. Si tratta di un progetto della Federazione Italiana Scherma (FIS) volto a potenziare l’attività tecnica sul territorio attraverso allenamenti collegiali periodici. I CAF, quindi, sono insediati localmente per rispondere alle esigenze specifiche delle diverse discipline (spada, fioretto, sciabola), sotto la supervisione di Referenti Tecnici Federali. Gli allenamenti sono sempre coordinati dal Referente Regionale M° Paolo Bruno sotto l’egida del Comitato Regionale FIS Calabria guidato dal Delegato Francesco Perri .

E’ stata la nostra prima esperienza, calcare la pedana di scherma olimpica- ha detto Emanuel Lo Iacono – ho avuto modo di apprezzare la bravura degli atleti con i quali mi sono confrontato e dai quali ho potuto apprendere molto ma, soprattutto, poter mettere in pratica quanto insegnatomi dal M° Raffaele Perri e prendere consapevolezza, così, dell’inizio di questa altra bella avventura agonistica.

Anche per me – ha proseguito Priscilla Panunzio – è stato emozionante provare l’effetto della pedana di scherma; mi sono confrontata con atlete bravissime sotto tutti i punti di vista e dalle quali ho ricevuto suggerimenti e incoraggiamenti.

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Abbiamo trascorso una bella giornata sportiva – conclude il Presidente dell’AKC Crotone Enzo Migliarese – l’evento ha consentito di confrontarci con il meglio della scherma calabrese e, molto gratificante, poter conoscere ed apprezzare Dirigenti e Tecnici di alto spessore come Marco Perri Istruttore Nazionale e Tecnico del Club Scherma Cosenza (CS) ; Andrea Bellesso Presidente dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria (RC) ; Carlo Serperi Istruttore Nazionale e Tecnico del Capo d’Armi Ceans Scherma Motta S.Giovanni (RC); Ignazio Consoli Istruttore Nazionale Circolo Scherma Lametino che ha ospitato l’evento; Raffaele Perri Istruttore Nazionale Tecnico di Platania Scherma (CZ) e Scherma Accademia Karate Crotone KR).

Da questo momento la sezione SCHERMA AKC Crotone è proiettata verso i primi appuntamenti agonistici che inizieranno in tempi brevissimi, vale a dire le prove regionali di qualificazione giovanili ed assolute in programma il 21 e 22 marzo p.v.