La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo messaggio di allertamento per la giornata di giovedì 19 marzo 2026, con allerta meteo gialla nel Crotonese, mentre gran parte della Calabria resterà in condizioni di criticità ordinaria (livello verde).

Secondo il bollettino ufficiale, il livello di attenzione riguarda in particolare le zone ioniche centrali (zone 5 e 6), dove sono previste condizioni di instabilità con possibili criticità di natura idrogeologica e idraulica.

Le previsioni indicano piogge sparse e temporali, anche di forte intensità. Non si escludono fenomeni localmente più violenti, con rovesci che potrebbero evolvere in nubifragi persistenti, specie nelle aree più esposte.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Tra gli scenari attesi figurano allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua e possibili esondazioni, soprattutto nei bacini più grandi, oltre a disagi legati al deflusso delle acque piovane.

L’allerta sarà valida per l’intera giornata di domani, dalle ore 00:00 alle 24:00, con invito ai Comuni ad attivare le procedure previste dai piani di emergenza.

Si raccomanda alla popolazione del territorio crotonese la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi e prestando attenzione nelle zone a rischio, in particolare lungo corsi d’acqua e aree soggette ad allagamenti.