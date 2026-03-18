Cirò Marina, il Consiglio Comunale apre ai giovani: in aula la Baby Sindaco e il Consiglio dei Ragazzi

Si è svolta nella giornata del 18 marzo 2026, nella sala consiliare del Comune di Cirò Marina, una seduta del Consiglio Comunale che ha assunto un significato particolarmente rilevante sotto il profilo istituzionale e educativo. Nel corso dei lavori, infatti, l’aula ha accolto la presenza della Baby Sindaco Anna Teresa Bevilacqua e dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, protagonisti di un momento di forte valore simbolico per l’intera comunità.

A rivolgere il saluto ufficiale è stato il Presidente del Consiglio Comunale, Ferdinando Alfì, che ha voluto sottolineare il significato profondo della partecipazione dei più giovani alla vita pubblica cittadina. L’ingresso dei ragazzi nell’aula consiliare, luogo per eccellenza del confronto democratico, rappresenta infatti un’occasione concreta per avvicinarsi ai principi fondamentali della cittadinanza attiva: il dialogo, il rispetto delle istituzioni e il senso di responsabilità verso la collettività.

Nel suo intervento, il presidente ha evidenziato come la presenza dei giovani non sia soltanto simbolica, ma costituisca un vero e proprio investimento sul futuro della comunità. «Una città cresce e si rafforza – è stato ribadito – quando le nuove generazioni vengono coinvolte e rese partecipi dei processi democratici». Un messaggio chiaro, che pone al centro il ruolo educativo delle istituzioni e la necessità di costruire un legame sempre più solido tra amministrazione e cittadini, a partire proprio dai più giovani.

Particolare attenzione è stata dedicata al valore del Consiglio Comunale dei Ragazzi, descritto come una autentica palestra di democrazia. Un’esperienza che consente agli studenti di comprendere da vicino il funzionamento delle istituzioni, ma anche di sviluppare competenze fondamentali come l’ascolto, il confronto e la capacità di elaborare proposte condivise. In questo contesto, i ragazzi non sono semplici spettatori, ma diventano protagonisti attivi, portatori di idee, sensibilità e punti di vista spesso capaci di cogliere con immediatezza i bisogni reali della comunità.

La figura della Baby Sindaco, in particolare, assume un valore fortemente rappresentativo: non solo simbolo di partecipazione, ma anche punto di riferimento per i coetanei, chiamati a riconoscersi in un modello positivo di impegno civico. L’invito rivolto alla giovane prima cittadina e ai consiglieri è stato quello di vivere questa esperienza con entusiasmo, curiosità e senso di responsabilità, interpretando il proprio ruolo con serietà e spirito di servizio.

Nel corso della seduta non sono mancati i ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa. Un riconoscimento sentito è stato rivolto alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Casopero – Filottete – Crucoli, alla dirigente scolastica e ai docenti, che con impegno e lungimiranza promuovono percorsi educativi orientati alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Fondamentale anche il contributo delle famiglie, che accompagnano i ragazzi in questo percorso di crescita, sostenendoli e incoraggiandoli a mettersi in gioco.

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L’incontro ha rappresentato non solo un momento di accoglienza, ma anche un’opportunità di dialogo tra generazioni, in cui istituzioni e giovani hanno potuto condividere valori, esperienze e prospettive. Un segnale importante, che testimonia la volontà dell’amministrazione di investire nella partecipazione e nella formazione civica, riconoscendo nei ragazzi una risorsa preziosa per il presente e per il futuro della città.

La giornata si è conclusa in un clima di grande partecipazione e attenzione, con l’auspicio che esperienze come questa possano proseguire e rafforzarsi nel tempo. L’obiettivo è quello di costruire una comunità sempre più inclusiva, consapevole e capace di guardare al futuro con fiducia, partendo proprio dall’impegno e dall’entusiasmo delle nuove generazioni.