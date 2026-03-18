Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della primavera cirotana. Lunedì 6 aprile 2026, in occasione della Pasquetta, le campagne di Cirò, in località Frandina, ospiteranno la XXIII edizione di “Un c’è pacia nta l’olivi”, la tradizionale festa all’aria aperta che negli anni si è affermata come simbolo di aggregazione e valorizzazione delle tradizioni locali.

L’evento, organizzato dall’Associazione Le Quattro Porte APS, richiama ogni anno centinaia di giovani, famiglie e visitatori provenienti da tutta la Calabria, trasformando per un giorno la campagna cirotana in un grande spazio di festa immerso tra ulivi secolari e paesaggi suggestivi.

Il programma della giornata prevede musica popolare, balli tradizionali e momenti di convivialità, nel pieno spirito della Pasquetta calabrese. Ad animare l’evento sarà il gruppo “All’Uso Antico”, interprete della tradizione musicale calabrese, capace di coinvolgere il pubblico con ritmi e sonorità autentiche.

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L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riscoprire il valore dello stare insieme e vivere il territorio in maniera genuina, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario del borgo di Cirò. Nel corso degli anni, “Un c’è pacia nta l’olivi” è diventato un appuntamento fisso per molti, un momento atteso per condividere una giornata all’insegna della musica, del buon cibo e della socialità.

A promuovere l’evento è l’Associazione Le Quattro Porte APS, realtà attiva nella promozione culturale e sociale del territorio, impegnata nella tutela e diffusione delle tradizioni locali attraverso iniziative e momenti di incontro.

Fondamentale anche il contributo del Gruppo Spataro, sponsor ufficiale dell’edizione 2026, da sempre vicino alle iniziative culturali e sociali del territorio. Il suo sostegno testimonia l’importanza della sinergia tra associazionismo e imprese locali per la realizzazione di eventi che rafforzano il senso di comunità e promuovono il territorio.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Cirò e con il supporto di Calabria Sona e Marasco Comunicazione, partner impegnati nella promozione e diffusione dell’evento.

Anche quest’anno, dunque, “Un c’è pacia nta l’olivi” si prepara a regalare una giornata di festa autentica, tra musica, tradizioni e convivialità, celebrando la Pasquetta nel cuore della campagna cirotana, sotto il cielo di primavera e tra gli ulivi secolari.