Operazione “prevenzione e repressione reati dei furti di materiali ferrosi già ‘oro rosso'”

Controlli straordinari della Polizia per il contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario.

In data 12 marzo 2026, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria, nell’ambito dell’operazione “Prevenzione e repressione reati dei furti di materiali ferrosi già ‘Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario, hanno svolto controlli su strada, presso i centri di rottamazione e di trattamento di rifiuti speciali e metallici, aree e linee FS della regione.

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La finalità dei controlli è di intercettare ed interrompere la filiera di illegalità legata al c.d. “oro rosso” attraverso verifiche sulle autorizzazioni all’esercizio dell’attività ed al trattamento dei materiali nei centri di rottamazione, nonché sul rispetto delle normative ambientali e sulla tracciabilità dei metalli trattati.

I controlli effettuati dagli agenti della Polfer, in questa circostanza, non hanno evidenziato criticità e/o irregolarità, resta tuttavia alto e costante il focus sui furti di rame in ambito ferroviario in quanto causa di considerevoli danni economici alle imprese vittime dei predatori e di disagi alla cittadinanza nella fruizione dei servizi pubblici e di pubblica utilità.