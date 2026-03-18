I Tritoni del Crotone continuano a mostrare buone trame di gioco e ritmo, ma anche nella trasferta di Villafranca va in scena un copione già visto: prestazione positiva, ma punita nei momenti chiave dall’esperienza degli avversari.

Nel primo set si assiste a un sostanziale equilibrio fino al 15 pari, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Poi arrivano i break decisivi dei padroni di casa, che approfittano di un leggero calo di concentrazione del Crotone per allungare e chiudere il parziale.

Andrea Asteriti prova a trascinare i compagni, ben supportato dal resto della squadra. Galuppo mette a terra alcuni palloni importanti da zona 1, ma Villafranca si affida con continuità agli attacchi del proprio opposto Cazzaniga, decisivo nel mettere in cassaforte anche il secondo set.

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Sotto 2-0, il Crotone accusa il colpo e parte male nel terzo parziale, permettendo ai locali di allungare. Con il passare dei punti, però, Villafranca cala e i rossoblù rientrano in partita fino al 23-21, arrivando a giocarsi le ultime azioni punto a punto. Nonostante il tentativo di rimonta, il set sfugge nel finale e la gara si chiude senza riuscire a riaprirla.

A fine partita, il commento di mister Asteriti:

“Sembriamo un disco rotto, ma i ragazzi continuano a crescere e a giocare alla pari contro avversari che risolvono le situazioni grazie all’esperienza. La strada è quella giusta, dobbiamo percorrerla e poi tireremo le somme a fine stagione”