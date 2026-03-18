Arriva l’ennesima prova convincente in casa Crotone, che supera con un netto 3-0 il fanalino di coda Bronte al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine. Una prestazione solida e continua, con le rossoblù sempre in controllo e capaci di imporre il proprio ritmo in ogni fase del match.
Spazio anche alle giovani sirene , inserite nel sestetto base e protagoniste di una prova più che positiva. Assente Cannavò, ferma ai box per una distorsione al gomito, ben sostituita da Pili (classe 2008), che insieme alla giovanissima Santagati (2011) ha risposto presente alla chiamata.
In attacco brilla Kus, top scorer dell’incontro con 17 punti, seguita da Santambrogio (14) e Gargiulo (13), decisive sotto rete e capaci di piazzare i break nei momenti chiave del match.
Dopo un primo set gestito con autorità, mister Asteriti conferma la formazione iniziale, ma nel secondo parziale il Crotone parte con meno concentrazione. Santagati, che chiuderà comunque con 6 punti, viene rilevata da Voce, il cui ingresso dà nuova energia alla squadra. Fondamentale anche il contributo difensivo di Maggipinto, diventata un vero e proprio muro contro gli attacchi avversari.
Vinto anche il secondo set, il terzo diventa una formalità: il Crotone chiude la gara e porta a casa tre punti preziosi che mantengono la squadra in piena zona playoff, in vista delle prossime sfide decisive.
A fine gara, il commento di mister Asteriti:
“Chiudiamo un percorso molto positivo. Dalla prossima settimana inizierà un calendario che deciderà le sorti di questo campionato e ci dirà se possiamo continuare a sognare i playoff. Domenica andremo a Gela, vice capolista e a -2 da noi”.
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