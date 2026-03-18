Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote e del fuoristrada: domenica 29 marzo 2026 torna la Motocavalcata “Terre del vino”, evento organizzato dal Moto Club Enturisti Cirò Marina, in collaborazione con ACSI Motorsport – Settore Enduro Calabria.

Una giornata all’insegna dell’adrenalina e della convivialità che vedrà protagonisti moto enduro, maxi enduro e quad, pronti a sfidare percorsi immersi nella natura e nei suggestivi paesaggi del territorio cirotano, tra sterrati, colline e vigneti.

La partenza è fissata per le ore 9:00 presso l’Agriturismo Donna Germana, in via Madonna di Mare a Cirò Marina, punto di ritrovo per partecipanti e appassionati. L’evento prevede anche varianti hard dedicate agli enduristi più esperti, senza dimenticare percorsi adatti anche ai quad, per garantire divertimento e sicurezza a tutti i livelli.

La quota di iscrizione comprende colazione, panino e pranzo completo, trasformando la manifestazione in un vero momento di aggregazione oltre che sportivo. Non mancheranno inoltre strutture convenzionate per chi desidera fermarsi anche per la cena o il pernottamento.

La motocavalcata sarà anche un’occasione per ricordare Giancarlo De Franco, a cui l’evento è dedicato, sottolineando il forte legame tra sport, territorio e memoria.

Un appuntamento che unisce passione per i motori, valorizzazione del territorio e spirito di comunità, destinato a richiamare partecipanti da tutta la Calabria e non solo.

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Per informazioni e iscrizioni sono disponibili i contatti del Moto Club Enturisti.

Cirò Marina si prepara così ad accogliere una giornata di spettacolo e motori, dove la polvere dei sentieri si mescola con i profumi della tradizione locale, nel segno dell’enduro e della condivisione.