Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina nel contrasto ai reati che colpiscono le fasce deboli della popolazione. Nella serata di ieri, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Crotone nei confronti di un uomo del posto, chiamato a scontare una pena definitiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

La vicenda giudiziaria trae origine da un intervento tempestivo effettuato dai militari dell’Aliquota Radiomobile nel maggio del 2024. In quell’occasione, i Carabinieri erano intervenuti presso l’abitazione della coppia a seguito di una violenta aggressione: l’uomo aveva colpito la convivente al volto con un mazzo di chiavi, causandole ferite sanguinanti.

Le successive indagini, condotte sotto l’egida delle procedure di tutela previste dal “Codice Rosso”, avevano permesso di ricostruire un quadro ben più ampio e drammatico. È emerso, infatti, che la donna era vittima da circa dieci anni – con un inasprimento nell’ultimo biennio – di sistematici comportamenti vessatori, ingiurie e aggressioni fisiche. Tali condotte avevano generato nella vittima un perdurante stato di ansia e timore, costringendola a una radicale e dolorosa alterazione delle proprie abitudini di vita.

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L’operazione odierna rappresenta l’epilogo di un iter giudiziario che conferma la massima attenzione dell’Arma dei Carabinieri e dell’Autorità Giudiziaria nella prevenzione e repressione della violenza di genere. L’attivazione immediata dei protocolli di protezione e la costante vigilanza sul territorio hanno permesso di assicurare alla giustizia un soggetto autore di reiterate violenze domestiche.

L’arrestato, dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, dove sconterà la pena residua.

L’attività dell’Arma rimane costante nel monitorare tali dinamiche sociali, incoraggiando le vittime a denunciare tempestivamente ogni episodio di violenza per permettere l’attivazione degli strumenti di tutela legale e assistenziale previsti dalla normativa vigente.