Preoccupazione tra le famiglie degli studenti del plesso “San Francesco” del Liceo “G. V. Gravina” di Crotone. Un gruppo di genitori ha infatti inviato una richiesta formale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con copia alle istituzioni competenti, per sollecitare un nuovo sopralluogo tecnico sul capannone degli ex Mercati Generali, situato nelle immediate vicinanze della scuola.

Al centro della segnalazione la presenza di una copertura in materiale contenente amianto, che – secondo i genitori – potrebbe rappresentare un potenziale rischio per la salute pubblica, soprattutto alla luce delle recenti e intense precipitazioni che hanno interessato il territorio crotonese. Le condizioni meteo avverse, infatti, potrebbero aver compromesso ulteriormente lo stato della struttura.

Nella richiesta si evidenzia come l’area sia frequentata quotidianamente da studenti e cittadini residenti, rendendo necessaria una verifica aggiornata delle condizioni di sicurezza. I genitori chiedono quindi controlli puntuali per accertare eventuali danni, valutare i rischi e individuare possibili interventi urgenti, oltre a una comunicazione trasparente degli esiti alle famiglie e alla scuola.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire la tutela della salute degli studenti e dell’intera comunità, sollecitando l’attenzione delle autorità su una questione ritenuta di primaria importanza.

Di seguito il testo integrale della richiesta inviata dai genitori:

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Crotone

All’ASL di Crotone – Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita e di Lavoro

Al Dirigente Scolastico del Liceo “G. V. Gravina” di Crotone

Crotone, 17.03.2026

I sottoscritti, Genitori del plesso “San Francesco” del Liceo “Gravina” di Crotone,

PREMESSO CHE :

– in prossimità del plesso scolastico “San Francesco” è presente il capannone degli ex Mercati Generali, la cui copertura risulta essere in materiale contenente amianto;

– tale struttura insiste in un’area prossima sia all’edificio scolastico, frequentato quotidianamente dagli studenti, sia ad abitazioni civili;

– negli ultimi tempi la città di Crotone è stata interessata da forti e ripetute precipitazioni, che potrebbero aver aggravato lo stato di conservazione della copertura in amianto, con potenziali ripercussioni sul livello di sicurezza per la salute pubblica,

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TUTTO CIÒ PREMESSO

si chiede che codesto Spett.le Comando voglia disporre un nuovo sopralluogo tecnico e un aggiornato monitoraggio dello stato della copertura in amianto del capannone degli ex Mercati Generali, al fine di:

– verificare se le recenti e intense precipitazioni abbiano arrecato ulteriori danni alla copertura;

– accertare se siano tuttora garantiti adeguati livelli di sicurezza per la salute degli studenti del plesso “San Francesco” e dei cittadini residenti nelle abitazioni limitrofe;

– individuare, ove necessari, gli eventuali interventi urgenti da porre in essere e le misure di prevenzione e protezione da adottare, informandone formalmente l’Istituzione scolastica e le Autorità competenti.

Si chiede, altresì, che l’esito degli accertamenti e le eventuali prescrizioni vengano comunicati per iscritto anche al Comitato dei Genitori del plesso “San Francesco”, affinché le famiglie possano essere adeguatamente informate sulla situazione di rischio e sulle misure adottate a tutela della salute degli studenti.

Certi della Vostra attenzione e sensibilità rispetto a un tema di primaria rilevanza quale la tutela della salute e della sicurezza dei minori e della cittadinanza, si resta in attesa di un cortese riscontro.