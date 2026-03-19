Crotone: la Polizia di Stato celebra i suoi uomini, servitori dello Stato e padri esemplari

In occasione della Festa del Papà, la Polizia di Stato desidera rivolgere un pensiero speciale a tutti i suoi appartenenti che, ogni giorno, con dedizione e senso del dovere, svolgono il proprio servizio al fianco dei cittadini, senza mai dimenticare il ruolo più importante: quello di padre.

Dietro ogni uniforme c’è una persona, un uomo che con orgoglio e responsabilità protegge la collettività, ma che al tempo stesso rappresenta un punto di riferimento insostituibile per i propri figli. Essere poliziotto significa spesso affrontare turni impegnativi, rinunce e sacrifici, ma significa anche trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la legalità, il coraggio e la solidarietà.

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In questa giornata speciale, la Polizia di Stato vuole sottolineare come ogni poliziotto sia non solo un servitore dello Stato, ma anche uno splendido papà, capace di coniugare con equilibrio la vita professionale e quella familiare, offrendo un esempio concreto di integrità e amore.

A tutti i padri in uniforme, e a tutte le famiglie che ne condividono il percorso, il Questore della provincia di Crotone, Renato PANVINO rivolge i migliori auguri per questo giorno speciale