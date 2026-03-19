L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare l’apertura del Centro Federale di Nuoto presso la Piscina Olimpionica Comunale, primo in Calabria.

La segreteria dell’impianto sarà operativa a partire da mercoledì 25 marzo, data dalla quale sarà possibile effettuare iscrizioni e ricevere informazioni sui servizi disponibili.

Sempre dal 25 marzo, gli atleti del settore agonistico potranno riprendere regolarmente le attività in vasca.

L’apertura al pubblico e a tutti gli iscritti è prevista a partire dal primo giorno di Aprile, segnando così il pieno ritorno alla fruibilità dell’impianto per la cittadinanza.

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Questa riapertura rappresenta un passaggio fondamentale nell’ambito di un più ampio percorso di rilancio della struttura.

Della gestione operativa dell’impianto natatorio se ne occuperà la Federazione Italiana Nuoto (FIN), con l’obiettivo di garantire standard elevati sotto il profilo organizzativo, tecnico e sportivo.

Si è dunque avviata una nuova fase per uno degli impianti sportivi più significativi della città, punto di riferimento per lo sport e la socialità del territorio, attraverso un modello gestionale strutturato, fondato sulla collaborazione istituzionale tra il Comune e la FIN, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni.

L’impianto si propone come un potenziale polo territoriale per la formazione tecnico-sportiva dei giovani nuotatori e degli atleti agonisti, con la possibilità di ospitare attività di alto livello, eventi e manifestazioni federali.

“Con la riapertura della Piscina Olimpionica, e con essa del Centro Federale della FIN, restituiamo alla città un impianto strategico, la cui gestione tecnica e operativa sarà a carico della Federazione Italiana Nuoto, garanzia di qualità e competenza. È un passo importante per lo sviluppo dello sport sul territorio e per offrire nuove opportunità ai nostri giovani e a tutti gli appassionati. Sull’impianto sono state eseguite in queste settimane diverse attività di manutenzione straordinaria tutte sotto la supervisione della struttura operativa del Settore 5 del comune di Crotone. Ringrazio immensamente tutta la squadra coordinata in maniera eccellente dal geometra Piperis, cosi come l’ing Gangemi dirigente del settore e tutta struttura in grado di intercettare tutte le problematiche e recepire le indicazioni dei referenti federali. Ruolo importante hanno avuto anche il dirigente del settore 2 dott. Marano e il funzionario Fallico, dichiara l’assessore allo Sport Luca Bossi.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare e a riscoprire uno spazio rinnovato, pensato per il benessere, lo sport e la comunità.