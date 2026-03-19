Crucoli continua ad investire sul futuro:

28mila euro per Enti del Terzo settore per nuovi servizi turistici e promozione territoriale

CRUCOLI (KR) – Il Comune di Crucoli lancia un nuovo avviso pubblico legato ai fondi PNNR per la ricerca di partner per la formazione di nuovi operatori turistici e la gestione di un punto vendita di prodotti locali nel borgo di Crucoli.

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L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Viaggiare nel Borgo 2.0”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – e fa riferimento alle attività denominate: “Formazione per gli operatori dell’accoglienza” e “Acquista dal Borgo” ed è rivolta ad Enti del Terzo Settore (come associazioni o cooperative) interessati a collaborare al progetto di rilancio del piccolo borgo crotonese.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: Formare nuove figure professionali per creare esperti nell’accoglienza turistica, guide e “cantastorie” che sappiano raccontare le bellezze e le tradizioni del nostro territorio e Promuovere i prodotti locali allestendo e gestendo un punto fisico dedicato alla vendita e alla valorizzazione delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche di Crucoli. Due azioni finalizzate allo sviluppo di competenze operative e gestionali nell’ambito dell’accoglienza turistica, della valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e artistico e della gestione dei servizi correlati. Le attività per le quali si ricercano partner comprendono percorsi di formazione, coordinamento e accompagnamento dedicati al personale e ai volontari dell’ETS selezionato, con l’obiettivo di potenziare le capacità delle realtà associative locali e favorire la loro partecipazione attiva ai processi di sviluppo territoriale.

Inoltre si mira alla promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli, enogastronomici, artigianali e turistici del borgo attraverso la creazione di infrastrutture fisiche e digitali dedicate attraverso l’allestimento e la gestione di un punto fisico destinato alla promozione e promozione dei prodotti con la possibilità di creare un “merchandising locale” al fine di rafforzare l’identità culturale e la capacità attrattiva del tessuto socioeconomico del borgo, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio e alla sua valorizzazione a livello nazionale e internazionale.L’Avviso pubblico consultabile sul sito Istituzionale del Comune al seguente link http://bit.ly/47yUM6U è aperto non solo ad Enti del Terzo Settore già costituiti ma anche a gruppi di cittadini che si impegnino a formare un’associazione in caso di aggiudicazione e prevede un contributo economico massimo di 28.060,00 € a rimborso delle spese sostenute dal partner selezionato. Le domande di partecipazione devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it entro le ore 12:00 del 31 marzo 2026. Allo stesso indirizzo possono essere inviate richieste di info e chiarimenti.