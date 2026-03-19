Una nuova realtà commerciale arricchisce il cuore del borgo marinaro: in Corso Garibaldi 32 ha aperto ufficialmente “Avia25”, negozio specializzato in abbigliamento per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, punto di riferimento per qualità, stile e attenzione alle esigenze delle famiglie.

A guidare questa nuova avventura imprenditoriale è Maria Alessia Cristaldi, giovane titolare che ha scelto di investire sul territorio con passione e determinazione, offrendo un’attività capace di coniugare gusto, praticità e convenienza. “Avia25” nasce infatti con l’obiettivo di proporre capi selezionati, curati nei dettagli e adatti a ogni fascia d’età, accompagnando la crescita dei più piccoli con soluzioni moderne e alla moda.

Il negozio si presenta come uno spazio accogliente e ben organizzato, pensato per mettere a proprio agio genitori e bambini, con una vasta scelta di articoli che spaziano dall’abbigliamento quotidiano alle occasioni speciali. Particolare attenzione è riservata alla qualità dei tessuti e alla vestibilità, elementi fondamentali quando si parla di abbigliamento per l’infanzia e l’adolescenza.

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L’apertura di “Avia25” rappresenta anche un segnale positivo per l’economia locale, contribuendo a valorizzare il commercio di prossimità e a mantenere viva la rete delle attività nel territorio di Crucoli Torretta. Un’iniziativa che unisce spirito imprenditoriale e amore per la propria comunità, offrendo un servizio utile e sempre più richiesto.

Con “Avia25”, dunque, Corso Garibaldi si arricchisce di un nuovo punto vendita dedicato alle famiglie, pronto a diventare un riferimento per chi cerca qualità, stile e attenzione nel mondo dell’abbigliamento per bambini e ragazzi.