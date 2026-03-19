[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Dal 24 al 31 marzo torna KRIU – Krotone Identità Urbane, il progetto promosso dal Comune di Crotone in collaborazione con Gulia Urbana, che negli ultimi anni ha ridefinito il rapporto tra arte, spazio pubblico e comunità, trasformando la città in un luogo di incontro, immaginazione e nuove narrazioni urbane.Giunto alla sua terza edizione, KRIU continua il suo percorso di ricerca e intervento artistico sul territorio, intrecciando arte urbana e partecipazione attiva. Un processo che nel tempo ha lasciato segni concreti e duraturi nella città, contribuendo a costruire connessioni, stimolare dialoghi e aprire nuove prospettive sul vivere urbano.Anche quest’anno, quattro artisti porteranno a Crotone linguaggi, esperienze e visioni differenti: Alice Pasquini (Italia), Attorrep (Italia), Lidia Cao (Spagna) e Refreshink (Italia).



Le loro opere contribuiranno a trasformare i luoghi, restituendo allo spazio urbano nuovi significati e dimostrando come l’arte possa diventare strumento di rigenerazione culturale e sociale.



“Le opere realizzate nelle scorse edizioni hanno già ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, confermando il valore artistico e culturale del progetto KRIU e il ruolo di Crotone come centro emergente nel panorama dell’arte urbana contemporanea. Grazie a questo percorso, la città si sta progressivamente trasformando in un vero e proprio museo a cielo aperto, accessibile a tutti, in cui l’arte diventa parte integrante del paesaggio urbano e della vita quotidiana



KRIU rappresenta una visione concreta di città: inclusiva, creativa e capace di valorizzare il proprio patrimonio attraverso linguaggi contemporanei” dichiara il vicesindaco Sandro CretellaNell’ambito dell’iniziativa è previsto anche un evento speciale: sabato 28 marzo in Piazza dell’Immacolata, alle ore 19:00, la proiezione del film “The Art of Disobedience” by GECO e, a seguire, alle ore 21:00 il “K.R.I.U. Talk” – “I primi 3 anni di KRIU – Krotone Identità Urbane”, con artisti, organizzatori e rappresentanti istituzionali.A conclusione della serata, DJ set con La Ele Dj (Reggae/Dancehall) e Piero R (Hip Hop).KRIU 2026 è un processo in continua evoluzione. È una città che si racconta attraverso segni, presenze e visioni. È uno spazio in cui riconoscersi, incontrarsi e lasciare tracce condivise.