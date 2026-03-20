CIRÒ MARINA (KR) – Un ponte culturale tra Italia e Grecia nel segno della storia e delle radici comuni. Il Comune di Cirò Marina ha ufficialmente invitato la cittadinanza e gli organi di stampa alla cerimonia di gemellaggio con il Comune di Antica Olimpia, nella Repubblica Ellenica, in programma martedì 31 marzo 2026 alle ore 10:00 presso i Mercati Saraceni, in località Madonna di Mare.

L’iniziativa rappresenta un momento di grande valore simbolico e culturale, volto a rafforzare i legami tra due comunità unite da un patrimonio storico condiviso, che affonda le proprie radici nell’antica civiltà magno-greca. Un’occasione importante per promuovere il dialogo, la collaborazione e una visione comune fondata sui principi di amicizia, solidarietà e pace.

La cerimonia si aprirà alle ore 10:00 con i saluti istituzionali e la sottoscrizione ufficiale del patto di gemellaggio, momento centrale dell’evento che sancirà formalmente l’unione tra Cirò Marina e Antica Olimpia. A seguire, alle ore 11:30, è prevista la visita al Museo Civico Archeologico di piazza Diaz, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, gli ospiti potranno scoprire il borgo di Cirò, il Museo Luigi Lilio e la Cantina Senatore, in un percorso tra cultura, storia e tradizioni locali.

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L’evento sarà arricchito da una serie di iniziative, spettacoli e momenti di confronto, pensati per favorire lo scambio culturale e valorizzare le identità dei due territori. Un programma articolato che punta a coinvolgere cittadini, istituzioni e visitatori in una giornata di condivisione e crescita reciproca.

A firmare l’invito ufficiale è il Sindaco facente funzioni Dott. Andrea Aprigliano, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa come occasione per rafforzare il ruolo di Cirò Marina nel panorama culturale del Mediterraneo.

Il gemellaggio con Antica Olimpia si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione delle radici storiche del territorio, guardando al futuro con l’obiettivo di costruire nuove opportunità di sviluppo culturale, turistico ed economico.