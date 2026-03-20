Un appuntamento che unisce fede, tradizione e convivialità: la comunità di Cirò Marina si prepara a celebrare la Festa di San Giuseppe, in programma il 20 marzo 2026, presso la Chiesa S.S. Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria.

Dopo i momenti religiosi, spazio ai festeggiamenti civili, pensati per coinvolgere l’intera cittadinanza in un clima di condivisione e identità popolare. Il programma della giornata prevede, a partire dalle ore 20:00, una serie di iniziative che richiamano le tradizioni più autentiche del territorio.

Tra i momenti più attesi, la riffa, seguita dalla suggestiva accensione del falò di San Giuseppe, simbolo di purificazione e rinascita, fortemente radicato nella cultura locale. Non mancherà il tradizionale momento conviviale con il “cummito” di San Giuseppe, durante il quale saranno offerti ai presenti piatti tipici come pasta e fagioli e crespelle calde, in un gesto di accoglienza e solidarietà che richiama i valori della festa.

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A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà l’intrattenimento musicale a cura del gruppo “Bashkim Etnofolk”, che porterà sul palco sonorità popolari e ritmi capaci di animare la piazza e accompagnare i festeggiamenti fino a tarda sera.

La Festa di San Giuseppe si conferma così uno degli eventi più sentiti della comunità cirotana, capace di intrecciare spiritualità e tradizione popolare, rafforzando il senso di appartenenza e valorizzando le radici culturali del territorio.