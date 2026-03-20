Giornata di festa a Cotronei, in occasione della Festa di Primavera organizzata dall’Associazione Culturale “Circolo Noi Con Voi”. Il rispetto dell’ambiente e della natura, questo il tema centrale della manifesta primaverile.

Ad aprire il giro dei saluti sono stati i rappresenti del Circolo Noi con Voi rispettivamente Francesco Pariano quale membro del Direttivo e Salvatore Chimento in qualità di Vice Presidente dell’Associazione.

Presenti l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cotronei Antonella Borza, il nucleo di Petilia Policastro dei Carabinieri Forestali. A portare i saluti del Dirigente scolastico dell’I.C. “A. Volta” ha pensato l’insegnante Maria Flagelli.

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Protagonisti indiscussi della manifestazione sono stati gli alluni dell’Istituto Comprensivo di Cotronei “A. Volta”, tutte le classi hanno aderito all’iniziativa, dalla prima alla quinta elementare per un totale di circa 200 alunni e alunne. Per la cerimonia di apertura è stata cantati da tutti gli alunni la celebre canzone “Ci vuole un fiore” di Sergio Endrigo a seguire, simbolicamente, sono state piantate fiori e piante nelle aiuole pubbliche gentilmente omaggiate dai Fiorai di Cotronei ovvero Francesco Papaleo e Lucia Comberiati.

Il Vice Presidente del Circolo Noi con Voi”, Salvatore Chimento “Abbiamo regalato al nostro paese una piacevole giornata in allegria e spensieratezza. Il merito va agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cotronei “A. Volta” e a tutti i docenti per l’importa contributo, che come sempre, riescono a regalare con la loro preziosa partecipazione. Per la nostra realtà associativa, organizzare la festa di primavera rappresenta un ritorno al passato. Infatti negli anni abbiamo organizzato diversi appuntamenti simili. Oggi riflettere su temi ambientali e di tutela rappresenta una priorità per tutti. Cotronei ha dimostrato particolare attenzione su questo tema”.