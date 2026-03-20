Intervengo oggi con senso di responsabilità, ma anche con la chiarezza e la trasparenza che ho sempre ritenuto doverose nei confronti della comunità che rappresento.



La scelta che ho compiuto, di aderire al progetto territoriale Idea Comune, in un’area che si riconosce in un percorso vicino a Forza Italia, è frutto di una riflessione profonda, maturata nel tempo e con una ferma convinzione: la politica, prima ancora delle appartenenze, è fatta dalle persone, dalla loro credibilità, dalla loro capacità di ascolto e di azione concreta.



In questi mesi ho avuto modo di confrontarmi con donne e uomini che operano sul territorio con serietà, impegno e spirito costruttivo. Ho trovato una comunità politica capace di accogliere, di valorizzare le esperienze e di tradurre le idee in azioni concrete. Ed è proprio questo elemento, per me fondamentale, che ha orientato la mia decisione.



Una politica che esclude, anziché includere, finisce inevitabilmente per indebolirsi e per allontanarsi dai bisogni reali delle persone.

Io credo invece in una politica che sappia ascoltare, che sappia tenere insieme, che non abbia paura del confronto e che metta al centro le persone, non le etichette.

Il mio impegno sarà ancora più forte e sostenuto e continuerò a portare avanti, con determinazione, le battaglie sui diritti civili, sulla tutela delle fragilità, sulla vicinanza concreta ai cittadini. Sono valori che fanno parte della mia storia personale e professionale, e che continueranno a guidare ogni mia scelta.

Sono convinta che nel percorso intrapreso oggi queste istanze non solo troveranno spazio, ma saranno comprese e valorizzate da donne e uomini che condividono un’idea di politica radicata nel territorio, concreta e capace di dare risposte.



Credo che la coerenza significhi anche avere il coraggio di scegliere quando si ritiene che ciò possa rendere il proprio impegno più efficace e più utile alla comunità.

Da parte mia, garantisco che continuerò a lavorare con lo stesso impegno, la stessa passione e la stessa disponibilità al dialogo con tutti i cittadini e le cittadine, nell’interesse esclusivo della nostra Città, Crotone.

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