Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta, sospesa l’attività per tre esercizi commerciali

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato la città di Cutro. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia di Stato, appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa, all’esito degli approfondimenti svolti nei confronti di tre attività commerciali,sulla base della documentazione acquisita e della successiva istruttoria espletata, ha notificato tre decreti di sospensione dell’attività: due della durata di 30 giorni nei confronti di altrettanti esercizi commerciali e uno della durata di 7 giorni. Inoltre, nei confronti di una delle attività controllate, è stata notificata un’ordinanza di ingiunzione di pagamento dell’importo di euro 120.000,00, unitamente alla confisca di quanto già sottoposto a sequestro nel corso dei precedenti accertamenti.

Nel corso del medesimo servizio interforze, la Polizia Stradale ha proceduto al controllo di nr. 3 attività commerciali, nello specifico un’agenzia assicurativa, una carrozzeria e un’attività di noleggio veicoli. Nel corso degli accertamenti, gli operatori hanno provveduto a impartire al titolare della carrozzeria le relative prescrizioni ambientali, volte a ripristinare la conformità dell’attività alle normative di settore. Successivamente, nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata alla verifica del rispetto delle normative vigenti nel settore della vendita e del noleggio di veicoli, è stata accertata la mancanza dell’apposito registro di carico e scarico dei veicoli nonché l’assenza delle credenziali CARGOS, portale ove vanno annotati i dati dell’utilizzatore di un veicolo concesso in noleggio, come previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei mezzi affidati a terzi. All’esito dei predetti controlli, è stata acquisita tutta la documentazione necessaria per gli accertamenti di competenza e per l’emissione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Contestualmente, personale dell’Ispettorato del Lavoro ha proceduto al controllo di nr. 3 attività commerciali ubicate nel Comune di Cutro, senza riscontrare irregolarità, mentre personale della Capitaneria di Porto ha effettuato un controllo presso un’attività di ristorazione, all’esito del quale non ha accertato alcun illecito.

Per la durata dell’intero servizio, personale del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture, elevando contestualmente sanzioni per accertate violazione del Codice della Strada.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 1 soggetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, hanno identificato nr. 189 persone, di cui nr. 44 positivi in banca dati, hanno controllato nr. 104 veicoli, e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

•​Nr. 339 persone identificate, di cui nr. 97 con precedenti;

•​Nr. 198 veicoli controllati;

•​Nr. 28 posti di controllo;

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•​Nr. 10 attività commerciali controllate;

•​Nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale;

•​Nr. 8 sanzioni al Codice della Strada;

•​Nr. 12 controlli domiciliari.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti e finalizzati al contrasto delle irregolarità amministrative, a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e della sicurezza dei cittadini.

Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.