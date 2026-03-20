Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più importanti della stagione sportiva giovanile: il Campionato Italiano Under 15 di lotta. Tra i protagonisti annunciati ci sarà anche Enrico Megna, giovane talento dell’Accademia Karate Crotone (AKC), impegnato negli ultimi giorni di preparazione in vista della finale nazionale.

Il giovane lottatore crotonese si trova attualmente in Lombardia per motivi familiari, ma non ha interrotto il suo percorso di allenamento. Anzi, sta affinando la preparazione presso il Club Atletica Pesante di Como, grazie alla disponibilità del maestro Maurizio Casarola, in un ambiente altamente qualificato.

A seguire con attenzione ogni fase del lavoro è il suo allenatore, Andrea Esposito, che sottolinea l’importanza di questa fase finale: «Il programma di lavoro avrà la continuità che si merita e, sicuramente, ne trarremo ulteriori benefici». Un percorso costruito con dedizione e sacrificio, che ora entra nel momento decisivo.

Nel frattempo, il Consiglio Direttivo dell’AKC Crotone, guidato dal maestro Migliarese, è impegnato nell’organizzazione degli ultimi dettagli relativi alla trasferta, che porterà il giovane atleta a rappresentare il territorio pitagorico in una competizione di alto livello.

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L’appuntamento è fissato per il 21 e 22 marzo presso il PalaPellicone di Ostia, all’interno del Centro Olimpico Federale FIJLKAM, dove si disputerà la Finale nazionale del Campionato Italiano Under 15 di lotta libera, greco-romana e femminile.

Per Enrico Megna sarà un banco di prova importante, ma anche una grande occasione per dimostrare il proprio valore e continuare a crescere nel panorama della lotta italiana. Crotone guarda con orgoglio al suo giovane atleta, pronta a sostenerlo in questa nuova sfida tricolore.