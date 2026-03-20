CIRÒ – Un appuntamento di grande valore storico e culturale si prepara ad animare il centro storico di Cirò. Sabato 21 marzo si terrà la XIV edizione della Giornata Regionale del Calendario, dedicata ai 450 anni dalla morte di Luigi Lilio, il geniale astronomo e medico calabrese ideatore del calendario gregoriano.

L’evento, promosso con il coinvolgimento di istituzioni locali e regionali, rappresenta un momento significativo per rendere omaggio a una delle figure più illustri della Calabria, il cui contributo ha segnato profondamente la storia dell’umanità.

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 con la partenza del corteo in abiti d’epoca dal Liceo Scientifico, che attraverserà le vie del borgo, creando un suggestivo tuffo nel passato. Alle ore 10:00, in piazza, si terrà l’accoglienza delle scuole dell’infanzia partecipanti, con la consegna delle illustrazioni dedicate a Luigi Lilio.

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Il programma proseguirà alle ore 10:30 con una rappresentazione in abiti d’epoca della “Tavola della Biccherna”, a cura degli studenti del Liceo “Lilio” e dell’Istituto Comprensivo Luigi Lilio di Cirò. A seguire, spazio alla cultura e allo spettacolo con “Lunario – Storia di Luigi Lilio”, performance teatrale di Domenico Madera accompagnata dalla musica dal vivo di Massimo Ierimonti.

Alle ore 11:30 è prevista l’esibizione degli sbandieratori di Brindisi, mentre la mattinata si concluderà alle ore 12:00 con la premiazione delle scuole partecipanti ai Giochi Liliani, giunti alla quinta edizione.

L’iniziativa non è solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per riscoprire e valorizzare le radici culturali del territorio, riaffermando con orgoglio il ruolo di Luigi Lilio come simbolo dell’intelligenza e del sapere calabrese nel mondo.

Un evento che unisce storia, tradizione e partecipazione, confermando Cirò come custode di una memoria preziosa e universale.