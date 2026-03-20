L’Associazione “Cittadini Liberi” rende noto di aver avviato iniziative formali nei confronti del Comune e della Provincia di Crotone in relazione a criticità riscontrate nell’accesso civico riguardante la sicurezza e l’agibilità degli edifici scolastici del territorio.

L’Associazione segnala che, a seguito di istanze presentate, si sono registrati ritardi, mancate risposte e difficoltà procedurali che hanno impedito l’acquisizione della documentazione richiesta.

Per quanto riguarda la Provincia di Crotone, in riferimento all’istanza di accesso civico generalizzato (Prot. Gen. n. 0002326/2026), una nota ufficiale del 16 marzo 2026 del Dirigente del Settore 05 evidenzia l’impossibilità di concludere il procedimento per mancata trasmissione dei pareri tecnici da parte del Settore 04, guidato dall’Ing. Francesco Mario Benincasa. La procedura si è pertanto conclusa senza esito.

In relazione al Comune di Crotone, l’Associazione segnala che, a fronte di un’istanza presentata in data 8 febbraio 2026, non è pervenuto alcun riscontro entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Le richieste avanzate riguardano, in particolare, la verifica della presenza e della regolarità della seguente documentazione:

– certificati di agibilità (SCA);

– collaudi statici;

– certificazioni antincendio degli edifici scolastici.

L’Associazione “Cittadini Liberi”, rappresentata dal Vice-Presidente Vincenzo Filareto, ha comunicato di aver attivato le seguenti iniziative:

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– richiesta di intervento dei poteri sostitutivi competenti;

– segnalazione alla Procura della Repubblica per la valutazione di eventuali profili ai sensi dell’art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio);

– richiesta di acquisizione della documentazione tecnica utile a verificare lo stato degli edifici scolastici.

L’Associazione ribadisce l’importanza della piena trasparenza amministrativa su temi riguardanti la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, confermando l’intenzione di proseguire le proprie iniziative nelle sedi competenti.