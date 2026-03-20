È stata inaugurata nella mattinata del 13 marzo la stele commemorativa dedicata alle vittime della Strada Statale 106, uno dei tratti viari più tristemente noti per l’alto numero di incidenti.

La cerimonia si è svolta lungo la SS106, nell’area dell’ex Palazzo Mangeruca, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, associazioni e familiari delle vittime, in un momento di grande commozione e partecipazione collettiva.

L’iniziativa, promossa dal Movimento V.I.T.A. – Pro S.S. 106, rappresenta non solo un segno tangibile di memoria, ma anche un forte richiamo alla responsabilità e alla necessità di rendere più sicura un’arteria fondamentale per la Calabria.

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La stele, come mostrato anche nell’immagine, riporta un messaggio chiaro: il ricordo delle vittime deve trasformarsi in impegno concreto per tutelare la vita umana e prevenire nuove tragedie. Un simbolo che unisce dolore, memoria e speranza.

L’inaugurazione, prevista e confermata per il 13 marzo alle ore 10, ha visto la partecipazione di numerose istituzioni e rappresentanti del territorio, a testimonianza dell’importanza dell’evento per l’intera comunità.

Un momento solenne che non si esaurisce nella commemorazione, ma che rilancia con forza il tema della sicurezza stradale lungo la Statale 106, troppo spesso teatro di incidenti mortali.