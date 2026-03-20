Alla fine dell’articolo la locandina di questa sera

Cambia il calendario ma non l’entusiasmo: la festa in onore di San Giuseppe entra nel vivo con un programma rimodulato che distribuirà gli appuntamenti principali tra questa sera e domani, mantenendo intatto il fascino di uno degli eventi più identitari del territorio ionico crotonese.

Le iniziative previste inizialmente per mercoledì 18 marzo si svolgeranno infatti questa sera. Il centro storico sarà animato fin dal pomeriggio dal passaggio dei Tarantellari dello Stretto, che porteranno musica e tradizione tra le vie del borgo, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Alle ore 19:00 partirà dal villaggio Cristoforo Colombo la grande parata storica, con la partecipazione della Confraternita Amici del Palio, dei gruppi storici “Città di Cirò”, “I Giganti Mata e Grifone” di Messina, dei Falconieri dell’Associazione Artigli dell’Aquila di Cassano dello Ionio e dei musicisti Arma Murani di Morano Calabro.

Durante la serata sarà assegnato il Palio da Ruga tra i rioni partecipanti e, come da tradizione, si terrà l’accensione del fuoco votivo da parte della ruga vincente, seguita dalla distribuzione della tradizionale pasta e ceci, momento simbolico di condivisione e comunità.

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Il programma proseguirà domani sera con gli appuntamenti inizialmente previsti per giovedì 19 marzo, giornata dedicata a San Giuseppe. Alle ore 19:00 i fuochi pirotecnici sul mare saluteranno il rientro della statua del santo nella chiesetta, in uno dei momenti più attesi e suggestivi della festa.

Il gran finale sarà affidato al concerto in piazza Italia di Antonio Londino, previsto alle ore 21:00, mentre alle ore 23:00 si terrà l’estrazione della lotteria.

Ad accompagnare le celebrazioni ci saranno la banda musicale “Città di Cariati”, le luminarie artistiche della ditta Carvello di Casabona e gli spettacoli pirotecnici curati dalla ditta Pirotecnica Celico di Abate Francesco.

Il Palio da Ruga si conferma negli anni uno degli eventi più caratteristici del territorio, capace di valorizzare il patrimonio culturale e religioso di Torre Melissa. Tra rievocazioni storiche, musica popolare e momenti di forte partecipazione, la festa continua a rappresentare un legame autentico con le radici e con la devozione a San Giuseppe, coinvolgendo intere generazioni e attirando visitatori da tutta la Calabria.