24ª giornata: Spezia-Crotone 2-1
SPEZIA: Tortorella; Nicolas, Banti (43’st Vignali), Vannucci (1’st Ferrazza), Martinelli, Piras (30’st Schembre), Insignito, Marchini, Amato (49’st Vicari), Felici, Cassano (30’st Tognoni). All. Terzi
CROTONE: Lattisi; Cortese, Valenza, Bianchi (43’st Gonnella), Adamo, Pierangeli, Goure (33’st Sugamiele), Troiano (43’st D’Oppido), Sinopoli (17’st Monti), Terrasi (17’st Da Costa), Cosentino. All. Corrado
Arbitro: Monti
Reti: 2’st Ferrazza (S), 6’st Amato (S), 28’st Adamo (C)
Ammoniti: Bianchi, Pierangeli, Terrasi (C); Felici (S)
Espulso: 37’st Valenza (C) per doppia ammonizione
