Sono iniziati i lavori per la trasformazione dell’innesto a raso al km 249 della SS106, in corrispondenza dell’incrocio con le vie Avogadro e Corridoni, nei pressi del centro commerciale “Le Spighe”. L’attuale quadrivio sarà sostituito da una rotatoria a quattro rami, progettata per rendere più sicuro e fluido il traffico in uno dei punti nevralgici della viabilità cittadina.

L’intervento, del valore complessivo di 488 mila euro, punta a semplificare le manovre di svolta, migliorare l’accesso alle aree commerciali e produttive e snellire la circolazione in una zona particolarmente trafficata, soprattutto nelle ore di punta.

L’avvio del cantiere ha già comportato i primi disagi per gli automobilisti. Code e rallentamenti si registrano infatti lungo il tratto interessato, rendendo più difficoltosi gli ingressi e le uscite dalla città. Una situazione che potrebbe protrarsi per tutta la durata dei lavori.

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Le autorità invitano gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto di tempi di percorrenza più lunghi.

Nonostante le criticità iniziali, l’opera è considerata strategica per migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico. Una volta completata, la nuova rotatoria consentirà una gestione più ordinata dei flussi veicolari, riducendo il rischio di incidenti e garantendo un accesso più agevole alle attività commerciali e alle aree produttive della zona.

Un intervento atteso da tempo che, seppur con qualche inevitabile disagio iniziale, promette di portare benefici concreti alla mobilità urbana di Crotone.