Crotone: la Polizia di Stato emette tre D.A.C.U.R. a carico di soggetti responsabili di rissa aggravata, vietando l’accesso nelle aree del centro

La Polizia di Stato ha emesso tre provvedimenti di Divieto di Accesso al Centro Urbano (c.d. DACUR) a carico di due soggetti crotonesi, rispettivamente di 37 e 33 anni, e di un cittadino pakistano 32enne, resisi responsabili di una rissa aggravata nel centro storico di Crotone.



L’episodio, avvenuto nei pressi del Duomo e in prossimità di diversi esercizi commerciali, traeva origine da un diverbio per futili motivi degenerato in una colluttazione. In un primo momento, il confronto fisico coinvolgeva due dei tre soggetti; successivamente, un terzo individuo interveniva, dapprima con intento conciliativo e poi partecipando attivamente all’aggressione. Nel corso della rissa, uno dei coinvolti faceva uso di un oggetto acuminato, provocando lesioni personali giudicate guaribili in 15 giorni.



L’immediato intervento del personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Crotone consentiva di ristabilire l’ordine allontanando i corrissanti. Le successive attività investigative, svolte mediante acquisizione di testimonianze e analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, permettevano di ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti e di procedere all’arresto in flagranza dei tre soggetti coinvolti. Nella giornata successiva, l’Autorità Giudiziaria disponeva nei confronti del cittadino pakistano la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In considerazione della gravità dell’episodio, verificatosi in orario diurno e in un’area ad elevata frequentazione, il Questore della provincia di Crotone, Renato PANVINO, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, disponeva l’emissione dei provvedimenti di D.A.C.U.R., la cui istruttoria è stata curata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Crotone. I destinatari non potranno, per la durata di un anno, accedere alle vie del centro storico limitrofe al luogo dei fatti, né agli esercizi pubblici ivi ubicati.

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L’attività si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di prevenzione volto al contrasto dei fenomeni di criminalità e al rafforzamento dei livelli di sicurezza urbana, attuato mediante l’intensificazione dei controlli nei confronti di soggetti ritenuti inclini alla commissione di reati.



Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 296 persone, hanno controllato nr. 178 veicoli, e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

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